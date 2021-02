Le ministre délégué aux transports, Jean-Baptiste Djebbari, a signé lundi 22 février à l’hôtel de Région deux conventions pour financer des travaux d’amélioration de la circulation autoroutière et de rénovations des lignes de chemin de fer. Au total, un peu plus d’un milliard d’euros vont être partagés sur ces deux sujets pour fluidifier les transports sur le territoire.

Plus de 150 millions pour le train de la Côte Bleue

Le train tout d’abord. « Très concrètement, certaines lignes étaient menacées de fermeture définitive dès 2022-2023 », avoue le président de la Région Sud, Renaud Muselier lors de son discours. Pour les sauver, il a négocié avec le gouvernement un protocole « desserte fine du territoire » prévoyant 580 millions d’euros de travaux prévus d’ici 2032. « Aucune ligne ni aucune gare n’auront été fermées pendant ce mandat. Et nous assurons l’avenir de toutes nos lignes pour plusieurs dizaines d’années », se félicite l’élu LR à quelques mois des élections régionales.

Parmi les lignes menacées, le train de la Côte Bleue entre Marseille et Miramas va finalement bénéficier d’une grande rénovation jusqu’en 2032. Le montant total des travaux s’élève à 157 millions d’euros financés à 33% par l’Etat et SNCF Réseau, 33% par la Région et le dernier tiers pour les autres collectivités dont la Métropole Aix-Marseille Provence. La compagnie ferroviaire a déjà entamé des travaux de sécurisation (voir ci-dessous) qui ont provoqué la fermeture de la desserte depuis novembre dernier. Elle est en train de renouveler complètement plus de 22 kilomètres de voies entre l’Estaque et Carry-le-Rouet et de conforter le tunnel Rio Tinto à Marseille. Une réouverture est programmée pour le 25 avril prochain. Ce seul volet de travaux sur 2020 et 2021 coûte 35 millions d’euros.

Vinci et les collectivités investissent dans le réseau autoroutier

Le ministre et les partenaires se sont ensuite penchés sur la modernisation du réseau autoroutier. « Alors que 60 % des trajets quotidiens se font en voiture, nous avons réuni l’Etat, cinq départements, deux métropoles et Vinci Autoroutes pour intervenir sur 13 points noirs routiers et autoroutiers et réaliser des travaux attendus par les usagers », indique dans un communiqué, le président de la Région Sud Renaud Muselier. Le budget total des travaux s’élève à 460 millions d’euros répartis entre la Région Sud (115 millions), les départements et les métropoles concernées (110 millions) et Vinci Autoroutes pour le compte de l’Etat (235 millions).

Deux opérations sont programmées sur le réseau autoroutier dans les Bouches-du-Rhône. La première concerne une reprise du nœud entre l’A8 et l’A51 au Nord d’Aix-en-Provence pour faciliter les insertions en directions de Gap et de Marseille. Les travaux sont estimés à 50 millions d’euros pour huit années d’études et de travaux. A Miramas, un nouveau barreau autoroutier va être réalisé vers l’A54 pour desservir la zone d’activités Clésud, le Grand port maritime et une zone de 130 000 habitants. Le trafic actuel est d’environ 20 000 véhicules par jour. Le montant du projet est estimé à 100 millions d’euros pour une entrée en service en 2028.

Les 13 projets à engager par Vinci Autoroutes dans la région

