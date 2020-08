L’Agence régionale de santé sensibilise les Provençaux en les invitant à porter le masque et à respecter l’ensemble des gestes barrières face au rebond actuel du virus. Après les décisions de la préfecture la semaine dernière, notamment l’extension des zones où le port du masque est obligatoire, et à la suite de la visite du secrétaire d’Etat et porte-parole du gouvernement, Grabriel Attal, rappelle dans un communiqué diffusé mercredi 19 août l’importance du respect des gestes de protection.

Un taux de d’incidence multiplié par trois en deux semaines

L’autorité de santé, dirigée par Philippe de Mester, prend la parole au lendemain de la diffusion de son dernier point de situation et s’alarme de la progression des cas détectés positifs. « Les indicateurs épidémiologiques sont en augmentation constante ces dernières semaines. Le taux

d’incidence (c’est-à-dire le nombre de personnes testées positives sur 100 000 personnes) est de 55,2 alors qu’il était de 16,2 il y a deux semaines.»

Point de situation dans les hôpitaux de la région au 18 août 2020. Source ARS Paca.

Virus : des cas moins graves car plus jeunes mais…

Cette augmentation du nombre de personnes testées positives n’a pour le moment que peu de répercussions sur notre système de santé (hospitalisations et réanimations) observe l’ARS « car elle est plus particulièrement observée chez les jeunes adultes (de 20 à 40 ans), qui présentent moins de symptômes graves que les populations plus âgées. »

Une tendance à la progression des hospitalisations pour cause de Covid-19 commence toutefois à se dessiner alerte l’ARS. « Cela signifie que le virus peut donc circuler plus librement et qu’il pourrait donc rapidement toucher d’autres classes d’âge, plus sensibles, et dont les symptômes nécessiteraient des soins à l’hôpital.»

Point de situation dans les EHPAD de la région au 18 août 2020. Source ARS Paca.

