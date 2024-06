Share on Facebook

L’École supérieure de la banque, qui accompagne les entreprises du secteur bancaire, de l’assurance et de la finance dans la formation et la certification de leurs collaborateurs, et l’Université de Corse Pasquale Paoli, fondée en 1765, annoncent qu'elles ont signé le 6 juin un partenariat stratégique qui vise à renforcer le développement économique, social et…