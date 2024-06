La sélection de jeunes rappeur.ses, DJs, et beatmakers, rassemblée au sein de La Frappe est désormais prête à assurer son show lors de la 26e édition du festival Marsatac qui approche à grand pas (du vendredi 14 au dimanche 16 juin). Comme pour les précédents éditions à Borély, La Frappe disposera d’une scène dédiée dans les jardins durant les trois jours du festival. Une tournée estivale est aussi programmée dans la région.

Le dispositif de soutien à l’émergence artistique du territoire marseillais créé par Marsatac s’enrichit chaque année. Lancé en 2019, et piloté par l’agence artistique Marsatac Agency, a un objectif simple : connecter, transmettre et mettre en valeur la richesse de la scène hip-hop émergente de la ville. L’originalité du projet réside dans son travail de repérage sur le terrain – fruit de la collaboration entre Marsatac et des structures locales partenaires, des champs culturels, sociaux, artistiques et médiatiques. « Nous sommes depuis le départ de Marsatac très attachés à l’émergence des jeunes talents de notre territoire » souligne Béatrice Desgranges, directrice de l’associaton Orane et co-fondatrice de Marsatac. La Frappe nous permet de de travailler tout au long de l’année avec des artistes en parallèle du festival qui ne se produit qu’une fois par an. »

Béatrice Desgranges, Faf Larage et Margot Maccario à la Friche lors d’une résidence de La Frappe (Crédit Gomet’)

Le principe né lors de l’édition 2019 au Parc Chanot autour d’une 205 Peugeot tunée afin de proposer une 4e scène sur Marsatac avec une sélection d’artistes qui ont été mis en résidence avant l’événement pour fabriquer un show inédit durant les trois soirs du festival. « Ce sont des sets de 20 à 30 minutes très énergiques et jamais les-mêmes » s’enthousiasme Béatrice Desgranges qui estime que la Frappe incarne bien les valeurs et l’ancrage de Marsatac dans son territoire.

Cette année, ce sont ADM , Carlala (DJ), Flex, Messir, Sikki7 et Anan (vainqueur du tremplin Planète Mars) qui forment la promotion La Frappe. Les lauréats se sont d’ailleurs retrouvés pour plusieurs temps de résidences en mai et juin afin de structurer leur show, guidés par Faf Larage, le parrain historique du dispositif.

Premières interviews pour les jeunes artises de la promotion 2024 de La Frappe, ici ADM 21 ans et Anan 26 ans (Crédit Gomet’.)

Nouvelle étape pour La Frappe : la sortie de la mixtape de la promotion 2024

Nouveauté cette année, la sortie d’une mixtape et d’un clip soutenu par la marque marseillaise Kaporal, écrite et composée lors d’une résidence dédiée, accompagnés par le beatmaker Thug Dance, connu notamment pour avoir produit pour Soso Maness, Zamdane ou encore Stony Stone. Le soutien au dispositif témoigne de l’intérêt de Kaporal pour l’innovation régionale, pour la création artistique ainsi qu’à l’émergence des talents du territoire. La Frappe présentera lors de Marsatac 2024 ces morceaux collectifs, fruit de leur coopération créative et mix de leur univers artistique, en complément des morceaux respectifs de chacun des artistes.

La scène La Frappe à Marsatac 2022 (Crédit Gomet’)

« Ce qui est très réjouissant avec déjà trois promotions à notre actif, c’est de voir que cet outil de repérage des nouveaux talents est validé, poursuit Béatrice Desgranges. La plupart des artistes qui ont fréquenté La Frappe ont réussi à entrer dans la carrière et réussi à mener leur propre projets professionnels comme Dirlo, Stony Stone ou Hachim… »

Prochaines étapes pour La Frappe ? Encore trop tôt pour le dire : « On écrit le projet au fur et à mesure. C’est pour cela que nous sommes très attentifs au retour des artistes sur leurs besoins et leurs envies. Peut-être d’ici 10 ans on fera un “la Frappe Alla stars avec tous ceux qui ont été assis sur les bancs. c’est projet vivant que l’on s’autorise à faire évoluer » explique Béatrice Desgranges. Cette dernière aimerait plus de moyens pour développer le beau bébé. « Ce qui me chagrine énormément c’est que compte tenu de la singularité du projet on entre dans aucune case de soutiens aux projets artistiques. Souvent, tels qu’ils sont écrits, les appels à projets sont fléchés vers un artiste pas vers un show collectif. » Pas de “Marseille en grand” pour la musique contrairement au cinéma ? « C’est une préoccupation de tous les acteurs du secteur. On manque de moyens et cela fragilise beaucoup les structures. »

La Frappe : Une école de la scène et… de la vie

L’initiative La Frappe intéresse pourtant beaucoup et les retours sont excellents. « La particularité est de créer un show commun et une énergie, avec un contact direct avec les festivaliers. Les autres approches de type tremplin sont plus centrées sur un artiste pris individuellement dans une logique de label. » Autre vertu : l’esprit collectif de La Frappe qui véhicule des valeurs : on remet les jeunes dans le contact car contrairement à avant où tout le monde se connaissait, ils sont souvent très isolés. Certains n’ont jamais joué sur scène.» L’expérience est aussi un apprentissage du vivre-ensemble : « on prend un temps pour sensibiliser les jeunes artistes aux valeurs de Marsatac: éco-responsabilité, prévention des agressions sexuelles et sexistes, exigences du parcours professionnel, etc.» La Frappe, une école de la scène et… de la vie.

En savoir plus :



