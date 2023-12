« C’est l’enjeu du siècle », plaide Baptiste Lanaspeze, éditeur de Wildproject et auteur, « mais qui d’entre nous l’a appris à l’école ? Qu’est-ce que la “transition écologique” ? Comment l’enseigner ? » Au printemps 2024, Wild Project propose trois webinaires d’initiation et six journées de formation. Le cycle de trois webinaires d’initiation aux pensées de l’écologie est destiné aux enseignants du secondaire ou du supérieur et aux curieux·ses. (durée 1h30).

Qu’est-ce que l’écologie ? Figures et enjeux d’un mouvement scientifique, politique et philosophique des années 1930 à nos jours. À quoi servent les humanités environnementales ? Genèse, méthodes et enjeux d’une révolution scientifique. Un arpentage écoféministe d’un livre fondateur des humanités environnementales et de l’écoféminisme : présentation de La Mort de la nature de l’historienne Carolyn Merchant



Les six journées de formation auront lieu à Paris, Caen et Marseille. “Villes terrestres” est une formation à l’écologie urbaine, à destination des acteurs de la ville : urbanistes, architectes, paysagistes, responsables associatifs, agent·s et élu·s de collectivités, agent·s des services de l’État, enseignant·s, chercheurs, militant·s. (durée : 1 journée de 10 heures à 17 heures)

Objectifs de la formation : maîtriser le cadre de référence « Villes Terrestres » pour évaluer la teneur écologique des projets ou initiatives ayant à voir avec la fabrique de la ville et devenir capable d’élaborer un plan d’action pour mettre en œuvre un projet ou une politique territoriale basée sur les principes de descente énergétique.

Formateurs : Paul Hervé Lavessière, urbaniste et auteur (prix Haussmann 2014 du meilleur livre sur Paris) et Baptiste Lanaspeze, éditeur et auteur, médaille d’urbanisme 2013 de l’Académie d’Architecture

