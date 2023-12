Hélène-Anaïs Bouscarle détaille la stratégie de sélection RSE de la société de private equity iXO présente à Toulouse, Lyon, Marseille et Bordeaux.

Pourquoi iXO Private Equity a-t-elle développé une stratégie de sélection RSE de ses investissements ?

Hélène-Anaïs Bouscarle : Chez iXO Private Equity, nous sommes convaincus de l’interdépendance entre performance financière et performance extra-financière. La société de gestion a structuré sa stratégie sur cette conviction, l’ESG est ainsi présent à toutes les étapes de la vie de ses investissements, permettant une vision 360 de ses risques, opportunités et performances. Pour preuve, le poste de responsable RSE est positionné au sein des équipes du Front Office et en tant que responsable RSE, je prends part, au même titre que les directeurs associés et les directeurs de participations, aux décisions d’investissement.

Comment cette stratégie s’applique-t-elle aux participations en portefeuille et aux participations à l’étude ?

H-A. B. : La RSE est abordée dès les premiers échanges avec une PME/ETI. Un audit ESG est réalisé par un expert externe afin de faire un état des lieux. Un entretien RSE avec l’équipe dirigeante est programmé afin de comprendre leur ambition RSE. Une fois l’investissement réalisé, notre objectif est d’accompagner les PME/ETI dans la mise en place, la structuration et le déploiement de leur démarche. Nous travaillons ensemble à la priorisation d’axes RSE, propres au secteur d’activité de l’entre- prise. En découle, la définition de plans d’actions, d’objectifs et d’in- dicateurs pour chacun des axes identifiés. Nous demandons éga- lement la réalisation d’un bilan carbone sur les scopes 1, 2 et 3 à l’entrée et à la sortie et pendant la période d’investissement au moins tous les 4 ans. Ce bilan car- bone est accompagné d’un plan de décarbonation. En phase de désinvestissement nous réalisons, comme à l’entrée, un état des lieux RSE pour valider le chemin parcouru sur les axes RSE identifiés.

Quel contrôle exercez-vous sur la mise en œuvre des critères RSE ? Interne ou externe ?

H-A. B. : Notre rôle est plus un rôle de facilitateur, qu’un rôle de contrôleur de la bonne mise en application d’une démarche RSE. Bien sûr, comme tout pilotage d’une démarche, un reporting ESG annuel est réalisé pour mesurer les avancées et ajuster les plans d’actions de chaque Entreprise. Ce reporting reprend les KPI règlementaires et les spécifiques. Nous challengeons chaque entreprise dans la fiabilité et l’exhaustivité des données, pour un meilleur pilotage de leur démarche RSE et également pour les préparer aux futures obligations réglementaires et au reporting intégré.

Que pensez-vous de l’évolution verte des métiers financiers ?

H-A. B. : Je pense que le secteur de la finance se responsabilise et prend de plus en plus conscience des impacts sociaux, sociétaux et environnementaux directs et indirects de ses investissements. La RSE et l’ESG dans ce secteur, n’ont jamais été autant abordés et débattus. Alors oui, le secteur se cherche et tâtonne, mais il se structure autour de ces sujets et avance !

Quel a été votre parcours personnel ?

H-A. B. : Diplômée de Kedge Business School campus Mar- seille, je travaille depuis plus de 15 ans dans le développement durable, avec une expertise sur les enjeux RSE et de leurs déclinaisons au sein des Entreprises. J’ai travaillé en audit et conseil RSE au sein de PwC, à la Direction développement durable de BNP Paribas Cardif, à la Direction RSE de CMA CGM, et je suis actuelle- ment responsable ESG/RSE au sein de iXO Private Equity.

