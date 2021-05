Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Cédric O, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, chargé du numérique sont à Marseille ce lundi 3 mai. Deux objectifs déclarés pour ce déplacement : la valorisation du projet de loi Climat et Résilience et la poursuite du déploiement de…