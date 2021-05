L’accord révélé par Gomet’ jeudi 29 avril entre Renaud Muselier et la candidate LREM, la secrétaire d’Etat Sophie Cluzel, en vue des élections régionales, provoque une onde de choc dans le parti Les Républicains. Alors que le Premier ministre Jean Castex a officialisé dans le JDD dimanche 2 mai l’accord entre le président sortant de la Région Sud et En marche, le président du parti Les Républicains, Christian Jacob a sèchement réagi dans un communiqué, annonçant le retrait de l’investiture du parti à Renaud Muselier.

Le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, tenant d’une ligne dure dans le parti LR a fustigé le rapprochement avec LREM considérant qu’il s’agit d’un véritable « coup de poignard dans le dos. »

<blockquote class= »twitter-tweet »><p lang= »fr » dir= »ltr »>Immense tristesse face à ce coup de poignard dans le dos. Je le savais, dès avant le premier tour de la présidentielle, ils préparaient leur mauvaise soupe sur le petit feu élyséen dans la mauvaise marmite En Marche. <a href= »https://t.co/OIa466XRVw »>pic.twitter.com/OIa466XRVw</a></p>— Eric Ciotti (@ECiotti) <a href= »https://twitter.com/ECiotti/status/1388733051312738305?ref_src=twsrc%5Etfw »>May 2, 2021</a></blockquote> <script async src= »https://platform.twitter.com/widgets.js » charset= »utf-8″></script>

La députée LR européenne et ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, Nadine Morano, estime que c’est « un accord politique tel le baiser de Judas… » et que ce sera sans elle… Quand à la sénatrice LR Valérie Boyer, proche de François Fillon et Bruno Retailleau, elle partage sur Twitter le communiqué de Christian Jacob avec ce commentaire. « Les convictions l’emporteront toujours… “Ne sacrifiez jamais vos convictions politiques pour être dans l’air du temps”». L’élue des Bouches-du-Rhône renvoie pour de plus amples déclarations à mardi lors de la réunion de la commission d’investiture @lesRepublicains.



Renaud Muselier s’est contenté lui ce matin de prendre acte des déclarations de Jean Castex, tout en se félicitant.

Je prends acte de la déclaration du Premier Ministre @JeanCASTEX, et m’en félicite.

La voix du rassemblement contre les extrêmes est celle de la raison, et du bon sens. Avec un seul objectif, une seule obsession : notre région, d’abord, et avant tout ! #notreregiondabord pic.twitter.com/NljVMrbrKl — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) May 2, 2021

Sophie Cluzel, qui selon nos informations révélées jeudi sera sur la liste commune dans le Var, s’est réjouie de l’accord trouvé.

La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa a estimé dimanche 2 mai sur Franceinfo que ce « front républicain qui se dessine et une alliance, sur la base, j’imagine, d’un projet » est « fondamental ».

Quant à Thierry Mariani, ancien membre des Républicains, passé au Rassemblement national pour lequel il est candidat tête de liste en Provence Alpes Côte d’Azur, il invite désormais Les Républicains en désaccord avec la stratégie de Renaud Muselier à le rejoindre.

Honnêtement, je pense qu’avec la fusion LREM-LR en PACA, LR est définitivement coupé entre 2 flux : un flux macronien et un flux avec des personnes aux vraies valeurs de droite. Qu’attendent ils pour nous rejoindre maintenant ?! 👀 — La PACA avec Mariani (@lapacamariani) May 2, 2021

