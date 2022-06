Selon les estimations Ipsos-Sopra Steria, la Nupes, Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (LREM, Modem, Horizons) sont toujours au coude-à-coude avec 25,2% chacun. Le Rassemblement national arriverait troisième (18,9 %), Les Républicains quatrième (13,7 %) et Reconquête ! en cinquième position (3,9 %). Ensemble ! obtiendrait entre 255 et 295 sièges, la Nupes entre 150 et 190 selon les première projections. La majorité présidentielle risque donc de perdre la majorité absolue à l’Assemblée nationale. Rappelons que l’abstention bat un nouveau record pour les élections législatives : 52,8% des Français ne se sont pas déplacés dans les urnes cette année, contre 51,3 % en 2017.

La Nupes soulagée

Dès l’annonce des résultats, Clémentine Autain (LFI, Nupes) la députée sortante de la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis déclare : « J’ai le sentiment qu’on a renversé la table ».

Déferlez avec vos bulletins de vote ! Jean-Luc Mélenchon (LFI), tête de liste Nupes

Son chef de file la France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, prend la parole quelques minutes plus tard à 20h30 : « La nouvelle union populaire arrive en tête. Elle sera présente dans plus de 500 circonscriptions au 2e tour. Et dès lors les projections en siège à cette heure n’ont aucun sens, sinon celui de maintenir une illusion. La vérité est que le parti présidentiel au terme du 1er tour est battu et défait » attaque le député sortant de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Pour le second tour, l’élu ordonne aux électeurs : « Déferlez avec vos bulletins de vote ! »

La #NUPES arrive en tête. Elle sera présente dans plus de 500 circonscriptions. Le parti présidentiel est battu et défait. Pour la 1ère fois de la 5ème République, un président élu n’arrive pas à obtenir une majorité. #NUPES #Legislatives2022 #VcommeVictoire pic.twitter.com/x2rsrS0i1K — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 12, 2022

Ce qui est important, c’est que l’on a une majorité présidentielle qui est là, solide, présente dans la quasi-intégralité des cas au deuxième tour. Gabriel Attal, délégué aux Comptes publics

Quant au ministre délégué aux Comptes publics, Gabriel Attal, il reste prudent : « On voit les scores, c’est au touche à touche pour le moment. On verra ce que donneront les décomptes, le résultat final. Mais ce qui est important, c’est que l’on a une majorité présidentielle qui est là, solide, présente dans la quasi-intégralité des cas au deuxième tour désormais, c’est un deuxième tour de clarification qui s’ouvre, projet contre projet, contre projet. » Sur le plateau de France 2, Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement (LREM) préfère voir le verre à moitié plein : « Il semblerait que la majorité présidentielle soit présente dans de nombreux duels sur tout le territoire », se félicite-t-elle.

Le RN en progression

Marine Le Pen invite ses électeurs « à ne pas choisir entre les destructeurs d’en haut et les destructeurs d’en bas » dans les circonscriptions où le RN ne sera pas représenté. Pour autant, la finaliste à l’élection présidentielle se targue de voir « une progression de sept points par rapport à 2017 », en étant passé de 13% des votes en 2017 à 19% des votes en 2022.

📹 Il est important de ne pas laisser #Macron disposer d’une majorité absolue. Avec des élus du RN, vous aurez la certitude d’être représentés par des députés proches de vous, qui portent, avec courage, un projet de redressement pour le pays et pour le peuple ! #Législatives2022 pic.twitter.com/DiEAx1kaaq — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 12, 2022

