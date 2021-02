Share on Facebook

Le cinquième palmarès des Champions de la croissance, établi par Les Échos en partenariat avec Statista en passant au crible la période 2016-2019, met à l’honneur les champions 2021. Ceux en tous les cas qui ont été volontaires pour transmettre leurs comptes et, le cas échéant, être sélectionnés par Statista. Nous en avons relevé 19 dans les Bouches-du-Rhône sur les 500 réussites nationales de toutes tailles, dans toutes les régions, et dans tous les secteurs de l’économie.

Le leader incontesté est Pascal Lorne, fondateur de Gojob qui selon Les Échos « affiche une croissance de 4 388 % de croissance entre 2016 et 2019 et a continué sur sa lancée en 2020 » avec 105 salariés et 23 millions de chiffre d’affaires.

En Provence Alpes Côte d’Azur selon Les Échos, « Automotive Fleet Services, spécialisé dans la gestion de parc automobile pour les loueurs, arrive deuxième avec un taux de croissance annuel de 103,4 %, suivi par l’entreprise AG Invest, marchand de biens immobiliers spécialisé dans l’acquisition d’immeubles de prestige (68,6 %) ». Automotive Fleet Services est basé à Saint-Victoret Marignane. 45 sociétés régionales figurent au tableau établi par Statista.



Pas de secteur, de métier, ou de taille privilégiés. La croissance est aussi bien dans les métiers traditionnels de la construction, de l’intérim avec Gojob ou Proman, du service aux entreprises avec Crowe Ficorec ou de la production agroalimentaire avec de belles enseignes comme la Fromagerie de la Durance ou les petfood et les start-up comme Enogia.

19 dans les Bouches-du-Rhône

1 Gojob SAS : Agence d’intérim 100 % digitale

18 Automotive Fleet Services : Distribution et réparation automobile, Gestion de parc automobile pour les loueurs

94 Secret Arts of Spirits : Grossiste en alcools et spiritueux

100 Sun Autos-Ventes : Distribution et réparation automobile, Commerce de véhicules légers

176 Crosscall : Conception de smartphones et tablettes adaptés aux environnements hostiles

188 Santé Formapro : Formation en ligne des professionnels de santé

192 Enogia : Propose aux entreprises le système ORC pour améliorer leur efficacité énergétique

231 Hexawin : Spécialiste du service informatique en temps partagé pour les PME-PMI et collectivités

235 LCA Distribution : Importateur exportateur et grossiste en matériel de cigarettes électroniques et e-liquides

263 Crowe Groupe Ficorec : Cabinet d’expertise comptable, d’audit et de conseil

273 Groupe Éthique et Santé : Franchiseur de centres de prise en charge médico-diététique de la surcharge pondérale

313 Sport Découverte Sas : Plateforme de réservation d’activités de loisir

332 Sobaie : Entreprise de construction spécialisée dans la menuiserie

347 Martin Bencher France SAS : Transitaire en transport international

375 Jifmar Offshore : Services Ingénierie, opérations et maintenance de terminaux off-shore et installations en mer

381 Klanik : Accompagnement dans la transformation numérique

386 Sarl Nova Groupe : Développe la franchise Flammes du Monde, magasins dédiés au chauffage à la biomasse et à la climatisation de l’habitat

390 Sas Foufour : Entreprise Fabricant de savons et savonnettes, en marque propre et à façon

429 Ckat Aménagement : Travaux d’aménagement intérieur pour le secteur tertiaire, correction acoustique et thermique

Deux dans les Alpes de Haute Provence

170 Steps: Conception et réalisation d’espaces tertiaires, plateaux de bureaux

428 Proman: Expansion Agence d’intérim et de recrutement

Deux dans les Hautes Alpes

156 Univers Auto : Distribution et réparation automobile, Négociation, achat et vente de véhicules

326 Fromagerie de la Durance : Fabrication de fromages au lait cru des Hautes-Alpes, spécialiste de la raclette

Seize dans les Alpes Maritimes

385 Nature Dog : Vente de croquettes pour chiens et chats, de produits pour la chasse et l’équitation

62 Sarl Ag Invest : Marchand de biens immobiliers spécialisé dans l’acquisition d’immeubles de prestige

124 FourniResto.com / Impex Food SAS : Vente en ligne de matériel de cuisine à destination de la restauration et des collectivités

143 Carreau Concept : Vente de carrelage, robinetterie, colles et dérivés

158 Awinsi Technologies : Accompagnement de projets de transformation digitale

178 Datacorp : Solutions en matière de systèmes d’information

237 Paris Prix Concept : E-shop dédié à l’ameublement et à la décoration de la maison

264 Alcantara & Ritz – Café Du Cycliste : Distribution de vêtements et produits liés au cyclisme

278 All4test 2 : Spécialiste de la qualité des logiciels

308 Sarl L & W – Couteauxduchef.com : Vente en ligne de couteaux et accessoires de cuisine

314 Volumic 3D – Gemea : Fabricant d’imprimantes 3D

315 Welljob : Recrutement, gestion et délégation de personnel aux entreprises

327 Wretman Estate & Consulting : Agence immobilière

330 Artec Electro : Électricité générale industrielle et tertiaire

439 Sarl Yatch Assistance Services : Réparation et maintenance navale

463 Neoditel : Conseil et services aux entreprises Gestion déléguée de flottes de téléphonie fixe et mobile pour PME-ETI

Trois dans le Var

93 SVTI : Spécialiste de la tuyauterie industrielle

202 Entreprise Rénovation Génie Civil : Construction d’immeubles de logements et de bâtiments publics

396 Sarl Vinessen : Négoce et production de vins

Deux dans le Vaucluse