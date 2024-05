Share on Facebook

L’association Les Boîtes à vélo, structure qui encourage et soutient l’entrepreneuriat à vélo en France afin de promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement professionnel principal, organise son troisième congrès à l’hippodrome de Parilly à Bron (près de Lyon) cette fin de semaine, les vendredi 31 et samedi 1er juin 2024.

Le premier jour a davantage une visée d’acteurs publics et privés avec des professionnels tels que les fédérations, entreprises, représentants de collectivités tandis que le second est ouvert à tous les curieux.

Le vendredi, les acteurs auront l’occasion de présenter les actualités du secteur et ses potentialités, avec des conférences sur le vélo-cargo comme réponse concrète au défi de la transition écologique, le déploiement de la cyclo-logistique et un regard sur comment cela se passe ailleurs en Europe. Le samedi, deux tables-rondes avec pour thématiques le vélo professionnel dans l’imaginaire collectif et l’entrepreneuriat à vélo.

Lionel Pischedda, co-fondateur ID Provence, plombier à vélo basé à Aix-en-Provence, rencontré lors de la Fête du vélo sur le cours Mirabeau dimanche 26 mai (Crédit Gomet’)

Côté animations, une convergence à vélo partira du centre de Lyon à 8h30 pour une arrivée à l’Hippodrome prévue à 9h30 ainsi une course de vélos-cargos sont organisées. Un village d’exposants et une piste d’essai de vélos-cargos seront ouverts sur les deux jours.

