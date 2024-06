Les associations, coopératives, mutuelles, fondations ou encore sociétés commerciales de l’Économie sociale et solidaire (l’ESS) ont la possibilité de porter leur candidature jusqu’au 24 juin pour participer aux prix nationaux de l’Économie sociale et solidaire. La chambre régionale des entreprises de l’Économie sociale et solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur est soutenue dans cette initiative notamment par la Banque des Territoires des Bouches-du-Rhône, la Région Sud et l’Apec.

Transition écologique et utilité sociale mises à l’honneur

Le concours a pour objectif de « faire découvrir, mettre en valeur et promouvoir les activités d’entreprises ou d’organisations de l’Économie sociale et solidaire qui répondent aux besoins et enjeux quotidiens de notre société sur les territoires. » Il se divise en deux catégories : le prix Utilité sociale, destiné aux initiatives de l’ESS engagées dans une démarche visant à répondre à de réels besoins de la société : améliorer les conditions d’existence des populations exclues et fragilisées, lutter contre les inégalités. Le prix Transition écologique quant à lui, honore les actions favorisant la transition écologique dans des domaines tels que l’économie circulaire, le réemploi et la réutilisation, et l’éducation à l’environnement.

Le concours est animé dans chaque région par les chambres régionales de l’Économie sociale et solidaire (CRESS), qui sélectionnent un dossier par thématique et le soumettent au jury national. Une initiative, parmi les deux choisies est récompensée en région par la somme de 1000 euros. Deux lauréats nationaux recevront 5 000 euros.

