Lundi 17 juin, France Active Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son président Jacques Bonnabel, a remis cinq trophées à des initiatives et projets inspirants. Cette reconnaissance vise à soutenir et accélérer leurs projets respectifs, dans le cadre de la deuxième édition de la Prom’ESS, organisée dans le hall du Village La Poste à Marseille. « Nous voulons démontrer que l’économie sociale et solidaire n’est pas marginale » affirme Jacques Bonnabel.

France Active nationale, avec ses 35 associations territoriales, est un financeur solidaire dont la mission est de soutenir des entreprises, TPE et associations adoptant un modèle économique social et solidaire. Ses ressources proviennent de l’épargne salariale solidaire. Les critères de sélection des projets incluent l’entrepreneuriat engagé, et les entreprises doivent avoir un agrément Esus (entreprise solidaire d’utilité sociale) ou être reconnues comme des entreprises à mission. France Active Provence soutient une centaine de projets chaque année et son réseau est composé d’environ 1 200 entreprises. L’association challenge les projets soumis, aidant entre autres les entreprises à repenser leur budget prévisionnel et leur plan d’activités.

Intelligence collective et transitions avec le Lica

Le trophée Changement d’échelle a récompensé le Lica, le Laboratoire d’intelligence collective et artificielle. Basé dans le 4e arrondissement de Marseille, le Lica est un tiers-lieu des transitions innovant qui s’est donné pour défi d’explorer une nouvelle forme de sociocratie pour unir une communauté dédiée à la réalisation de projets concrets à impact positif. Le Lica rassemble différents acteurs du territoire et propose des espaces pour travailler et refaire le monde, un jardin pédagogique, un fablab/atelier, une cantine solaire, et une programmation toute l’année de manifestations scientifiques et culturelles.

Le trophée Transition vers l’ESS a été décerné à la brasserie La Plaine (6e Marseille), première brasserie artisanale de la cité phocéenne depuis 2013. Chaque mois, la brasserie marseillaise met en place son “Work’Chope” et propose une nouvelle bière au bec. Les clients peuvent acheter une bouteille réutilisable en verre pour 1 euro et emporter leur bière fraîche. Le Work’Chope offre aussi des cours de brassage pour découvrir la création de la bière et des cours de zythologie pour perfectionner la dégustation. Depuis 2017, la brasserie œuvre à développer une filière brassicole régionale avec des houblons et malts locaux et biologiques.

Le trophée Coopération a récompensé La Drisse (Développement du réseau et des initiatives sociales solidaires et environnementales). La Drisse initie des projets alliant protection de l’environnement et responsabilité sociale. Depuis 1998, la Drisse basée à Grasse (06) a lancé un chantier-école pour restaurer un bateau à voile adapté aux fauteuils roulants et des projets de restauration de bateaux traditionnels tout en formant des jeunes. La Drisse promeut la protection de l’environnement et l’insertion par le travail.

Un pas de côté : une immersion dans la nature

Le trophée Transition écologique a été décerné à Terre 2 Mains. Basée à Marseille, la société coopérative forme et conseille sur le compostage des biodéchets pour les collectivités et professionnels. En partenariat avec Cultures Permanentes, Terre 2 Mains délivrent des formations certifiées par France Compétences. La jeune entreprise est spécialiste du compostage de proximité, de l’alimentation durable, et de la sensibilisation des publics pour réduire les déchets.

Enfin, le trophée Coup de cœur a été délivré à Un pas de côté. C’est une association créée en 2021 propose une approche sociale novatrice basée sur l’immersion dans la nature et l’action pour la biodiversité. Le premier projet de Coup de cœur a été d’établir un lieu de vie et d’accueil expérimental qui visait à combiner bien-être humain et préservation de l’environnement, dans le pays d’Apt-Luberon.

En savoir plus :



> Les candidatures ouvertes jusqu’au 24 juin pour les prix de l’ESS 2024

> [Communiqué final] Les Rencontres de la finance verte et solidaire

> La finance verte et solidaire prend ses marques pour faire muter l’économie