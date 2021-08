Earthship Sisters : promouvoir le leadership féminin au Congrès mondial de la nature

Le mouvement Earthship Sisters (dont le siège est situé aux allées Gambetta à Marseille) portera son combat pour l’entrepreneuriat féminin au Congrès mondial de la nature de l’UICN. L’association accompagne chaque année 24 femmes porteuses de projets innovants contribuant à préserver l’environnement et leur permet d’intégrer un incubateur de projets pour bénéficier d’un programme de formation professionnelle complète en leadership environnemental. Les « Sisters » seront présentes sur le Congrès mondial de la nature en partenariat avec Engie aux Espaces Générations Futures les 6, 8 et 11 septembre, de 13h à 16h, pour discuter de « Leadership environnemental féminin ». S’ensuivra une soirée au restaurant Le Présage le 11 septembre au soir (programme complet et inscription).

L’Occitane engagée en faveur de la biodiversité

Le groupe L’Occitane participeront au Congrès de l’UICN. Il sera présent notamment sur le Forum, espace de débat public qui réunira des acteurs pour chercher des solutions face aux enjeux climatiques les plus pressants. et présentera également leurs actions en faveur de la biodiversité. Le groupe présentera aussi ses travaux et initiatives en faveur de la biodiversité, de la lutte contre le réchauffement climatique et de son engagement en matière d’agroécologie sur son stand au sein de l’espace Exposition (Landscape Villages – Stand N° L24). Une conférence de presse

SUEZ à l’écoute des profondeurs de la mer !



Le monde marin est souvent associé au silence. Pourtant, il regorge de sons et de bruits qui en disent long sur l’état de la biodiversité marine. Afin de mieux les entendre, SUEZ a développé des stations de mesures déployées en mer qui, reliées à une application mobile, permettent de traduire en temps réel l’état de santé de la biodiversité marine et de mieux évaluer l’impact des usages de l’homme sur ce milieu. Un dispositif a notamment été mis en place dans la calanque de Cortiou, à Marseille. Le public du Congrès peut découvrir cette solution, baptisée SeaAdvancedSoud, sur le stand Suez dans l’Espace Génération Nature, grâce à une bulle immersive et un casque de réalité virtuelle. Venez nombreux pour vivre l’expérience de cette plongée sous-marine sonore ! En partenariat avec Suez.



AMU présentera les observations de son Conseil du Climat

Aix-Marseille Université (AMU) tiendra un stand sur les Espaces génération nature (emplacement C13) au Congrès mondial de la nature de l’UICN du 4 au 9 septembre. L’Université y présentera normalement les observations issues de son Conseil du Climat, composé de scientifiques de l’université européenne Civis et d’universitaires d’AMU. Des experts d’AMU prendront la parole sur le stand pour expliquer les enjeux de la protection de la biodiversité.

En effet, au travers de sa politique, Aix-Marseille Université est déjà engagée en faveur du climat. Hormis la tenue régulière de son Conseil, quatorze formations sur le sujet sont proposées aux étudiants, ainsi qu’un bonus « engagement étudiant, développement durable ». Elle possède dix unités de recherches et trois instituts d’établissement (ITEM, OCEAN et IM2B) liées à la thématique environnementale.

