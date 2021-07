Aix-Marseille Université veut devenir un acteur à part entière dans la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis un an, elle s’est dotée pour cela d’un Conseil du Climat, instance composée de scientifiques français et étrangers de l’université européenne CIVIS et de membres de la société civile. Ce conseil se réunira ce mardi 6 juillet au siège de l’Université, située au Pharo à Marseille, afin d’établir un bilan de la situation climatique et d’émettre des propositions. Il présentera ses avancées et permettra aux chercheurs du groupe de travail « formation Conseil du Climat » d’exposer leurs travaux.

Le rôle de ce conseil est d’émettre des avis pour mettre en place des stratégies pour limiter le réchauffement climatique dans les domaines d’AMU – la recherche, de l’enseignement, de l’observation ou encore de la diffusion des savoirs – mais aussi dans sa politique, en matière de patrimoine ou de mobilité des personnels et étudiants.

Les autres actions d’AMU en faveur de l’environnement

« Les pays développés ont produit depuis l’an 2000, autant d’émissions qu’entre 1850 et 2000 et avec les taux actuels d’émissions (50 Gt CO2/an) on prépare un doublement de la concentration initiale dès 2050 et une hausse de la température globale de +2,6 à +3,9°C, et de 6 à 8°C pour les régions polaires » alerte Aix-Marseille Université.

C’est pourquoi elle s’implique dans d’autres actions en faveur de l’environnement, en parallèle du Conseil du Climat. Ainsi, elle a notamment organisé a Bruxelles une conférence dédiée à la protection des océans, au cours de laquelle elle a présenté ses deux nouveaux instituts d’établissements consacrés aux thématiques de protection du climat et des océans : l’Institut Ocean et l’Institut ITEM (Institut Méditerranéen pour la transition environnementale). Sur la mobilité du personnel et des étudiants, AMU privilégie par exemple le télétravail et l’utilisation de moyens de communication économes en gaz à effet de serre.

