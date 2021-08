La rédaction de Gomet’ se mobilise dès à présent pour vous informer des préparatifs, des coulisses, des rendez-vous annoncés ou imprévus du prochain Congrès mondial de la nature qui se tiendra à Marseille du 3 au 11 septembre. A lire au fil des jours les échos de l’IUCN. Bonne lecture !

UICN : Aéro Biodiversité décernera des labels pour les aéroports éco-responsables

En septembre, les regards du monde entier seront tournés vers Marseille pour le Congrès mondial de la nature, organisé par l’Union internationale pour la conservation de la nature. Un événement qui met un coup de boost aux initiatives écologiques, comme celle de l’association basée à Paris Aéro Biodiversité qui regroupe une quarantaine d’aéroports et groupes aéroports ainsi que trois compagnies aériennes (Air France, Air Corsica et Air Saint-Pierre). Elle souhaite ainsi instaurer un label pour valoriser les engagements environnementaux des aéroports, connus pour être de gros émetteurs de pollution atmosphérique. L’association envisage de décerner ces premiers labels « aérobio » à l’occasion de l’UICN. En effet, « contrairement aux idées reçues, les plateformes aéroportuaires sont une grande richesse de biodiversité préservée et font partie des dernières grandes prairies naturelles d’Europe », affirme l’association dans un communiqué.

La démarche d’Aéro Biodiversité s’appuiera sur son comité scientifique issu du Museum d’Histoire Naturelle de Paris, en collaboration étroite avec la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). Le label s’appuiera sur quatre enjeux : la biodiversité, l’investissement personnel, la communication et l’ancrage territorial. Il comprendra trois niveaux, en fonction du respect de ces enjeux, le niveau 3 étant le plus valorisant, et sera attribué pour une période de trois ans. A découvrir à Marseille durant le le Congrès de la nature mondial

Des ateliers philo pour « penser le vivant » avec Opera Mundi

Du 4 au 14 septembre, l’association Opera Mundi propose à Marseille un cycle de sept conférences et cinq ateliers philosophie ouverts à tous à l’occasion du Congrès mondial de la nature. Scientifiques, écologues, juristes, sociologues et philosophes vous donnent rendez-vous pour réfléchir à l’avenir du vivant et de la biodiversité (voir le programme ci-dessous). Opera Mundi organise cet événement en collaboration avec le Département des Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille. Elle a également noué un partenariat avec le Mucem pour la journée du 6 septembre, avec l’IRD (11 septembre) et les Bibliothèques de Marseille pour ses ateliers philo.

