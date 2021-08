Share on Facebook

Share on Twitter

Septembre arrive, et avec lui le retour des journées « La voie est libre » ! En effet, comme le précisait l’adjointe aux mobilités de la Ville de Marseille Audrey Gatian au micro de Gomet’, cet événement avait marqué une pause le temps de l’été, après la dernière édition le 13 juin dernier.

Si la date et le lieu piétonnisé ne sont pas encore fixés (ils le seront en fin de semaine), la municipalité planche déjà cependant sur la prochaine édition et vient de publier un appel à manifestation d’intérêt pour recruter cinquante prestataires pour de la restauration rapide. Lors des éditions précédentes, quelques food-trucks avaient été disséminés le long de la Corniche. Ce sera donc à nouveau le cas lors de la future édition, mais avec plus d’ampleur.

La première édition de La voie est libre en mai dernier (crédit : JYD / Gomet’)

Plus précisément, la Ville recherche des food-trucks, camions boutiques ou encore triporteurs proposant de la cuisine bistrot de type sandwich, de la cuisine du monde ou encore de la restauration uniquement sucrée (crêpe, glace etc.). Cette AMI est lancée dans le cadre de « La voie est libre », mais aussi pour d’autres événements de grande ampleur prévus par la mairie, dont la nature n’est pour l’heure pas précisée. La date limite d’envoi des dossiers de candidature est fixée au 21 août prochain.

Dans le cadre de cette manifestation d’intérêt, la Ville entend valoriser en premier lieu la qualité et l’originalité des produits proposés, deux conditions érigées en critère n°1 (voir l’AMI en document source pour la liste des critères complète et les conditions pour postuler). Les exploitants retenus devront s’acquitter d’une redevance de 26,22€ par jour, conformément au Code général de la propriété des personnes publiques.

Document source : l’appel à manifestation d’intérêt de la Ville de Marseille

Liens utiles :



> Les appels d’offre à consulter sur le site de la Ville

> La voie est libre : rendez-vous en septembre pour la 3e édition

> L’actualité de « La voie est libre » dans notre rubrique transports