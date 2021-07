Share on Facebook

Il n'était plus venu depuis avril 2020. Le président de la République française Emmanuel Macron sera, selon des sources concordantes, en déplacement à Marseille le 3 septembre prochain. Une visite motivée par le Congrès mondial de la nature (lire notre article à ce sujet) organisé au Parc Chanot, plus d'un an après sa date initiale…