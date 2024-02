650 professionnels du chiffre, experts-comptables et commissaires aux comptes, se sont réunis le 16 janvier au Parc Chanot à Marseille, après leurs confrères aixois le matin, comme à Nice, Toulon, Sisteron et Avignon, à l’initiative du Conseil régional de l’Ordre des experts comptables (CROEC) de Provence Alpes Côte d’Azur et de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes. Leur rendez-vous était annuel avant 2020 et se réactive cette année, sous la forme d’une conférence de voeux et d’un exposé de la Loi de Finances 2024 par Maître Jean-Pierre Cossin, conseiller maître à la Cour des Comptes.

Nicolas Férand, Président de l’Ordre des Experts Comptables et Jean-Pierre Patou, Président de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes, le 16 janvier 2024 à Marseille, crédit Gomet

Le renouvellement

En introduction, Jean-Claude Heid, vice-président du CROEC Provence Alpes Côte d’Azur, a félicité les nouveaux diplômés experts-comptables (plus de 60 depuis les résultats parus vendredi 12 janvier). Puis Jean-Pierre Patou, président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes (CAC), s’est réjoui que l’année 2023 ait compté 72 nouveaux CAC, ainsi que 76 CAC régionaux parmi les 1500 présents aux assises de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes). L’université d’été du métier est programmée en septembre 2024 aux Embiez dans le Var.

L’arrivée du nouveau reporting de durabilité des entreprises est considéré comme un moment historique pour les CAC. « L’ordonnance de transposition consacre notre rôle, en particulier sociétal, capable de traiter de l’information financière comme non financière. C’est la reconnaissance de notre savoir faire d’auditeur et l’exigence de notre professionnalisme » observe Jean-Pierre Patou.

En 2024, la compagnie ambitionne de faire rayonner la profession, en liaison avec les instances judiciaires et consulaires, les avocats et procureurs, d’aider les jeunes et de dispenser des formations, notamment sur la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et le visa de durabilité. Rappelons que dans le cadre de la directive européenne CSRD (déjà présentée de manière approfondie par Gomet’), notamment lors des Rencontres de la finance verte et solidaire du 24 novembre 2023), le rapport de durabilité remplacera dès cette année 2024 la déclaration de performance extra-financière des entreprises et sera vérifié par les commissaires aux comptes.

Sécurité, préparation et adaptation

Nicolas Férand, président de l’Ordre des experts comptables, a formulé « le voeu que 2024 soit une année de sécurité, préparation et adaptation pour chacun des membres du métier du conseil. »

Sécurité, car l’incident technique subi par 138 cabinets d’experts comptables en région en décembre, lorsqu’une cyberattaque a touché leur gestionnaire de données Coaxis, a naturellement renforcé l’attention portée à la prévention en cybersécurité.

Préparation, pour relever le défi de la facturation électronique, révolution dans les habitudes de travail pour les experts et leurs clients. Le calendrier de mise en place a été retardé par l’administration de 2024 à 2026, pour remédier à des difficultés techniques et à l’impréparation collective, et il est temps de se mettre à niveau. Sur ce thème comme sur la cybersécurité, le CROEC propose des formations.

Enfin, année d’adaptation, non seulement à la numérisation du métier, la menace de nouveaux entrants, la dépendance aux éditeurs de logiciels, mais aussi aux évolutions sociales et sociétales, au nouveau marché du travail, aux transformations rapides en cours, et à l’émergence de la comptabilité extra-financière. De nouvelles missions du métier restent à déployer, comme le patrimoine, la retraite, la trésorerie, et l’extra-financier lié à la comptabilité verte.

La conférence s’est terminée par un geste solidaire, lorsque le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Provence Alpes Côte d’Azur a remis un chèque de 15 450 euros au Point Rose, association caritative qui soutient les familles en deuil d’un enfant, créée par Nathalie Paoli et Laurent Courbon en 2015 à Cabriès.