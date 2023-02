Sur le quai du J4, en face du Mucem, le port de Marseille-Fos veut monter en gamme. Le 24 janvier, Hervé Martel a annoncé un investissement de 25 millions d’euros pour créer accueillir la petite croisière et grande plaisance sur le terminal du J4. Ce projet « très ambitieux » prévoit la construction d’un bâtiment de 1 000 m2 dédié aux besoins portuaires des croisières de luxe. La nouvelle gare maritime sera progressivement mise en service entre fin 2023 et 2026.

« C’est une très bonne nouvelle pour le port et pour le territoire d’avoir un candidat car la clientèle a un fort pouvoir d’achat », se félicite Hervé Martel, le président du directoire du Grand port maritime de Marseille-Fos (GPMM). A la suite de l’appel à projets lancé en 2022, le port de Marseille-Fos a sélectionné le groupement représenté par la société RCL Cruises LTD. Pour la conception, le consortium s’appuie sur les compétences de l’Atelier Alfonso Femia. La gare maritime sera exploitée par RCL Cruisses LTD, la compagnie Ponant et Viking Cruise.

Quais du J4 en face du Mucem (Crédit : DR)

Cette activité n’est pas si récente. Les quais du J4 accueillait déjà près de 40 escales de croisières haut de gamme chaque année. Dans son appel à projets, le port a fixé un objectif de 40 escales pour la première année d’exploitation et de 100 escales dès la cinquième année. Ce contrat d’exploitation devrait durer 13 ans avec une possibilité de prolongation. Avant de lancer le chantier, Hervé Martel assure qu’une concertation avec les collectivités territoriales est encore « nécessaire ».

