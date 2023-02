Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Ce lundi 30 janvier, EDF a officiellement lancé l'édition 2023 de ses prix EDF Pulse, en partenariat avec le Pôle Mer Méditerranée et la Région Sud, depuis le Fortin de Corbières à Marseille (16e). Cette année, les prix récompenseront les petites entreprises et start-up innovantes dans le domaine de l'éolien en mer, et plus spécifiquement…