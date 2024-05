La deuxième journée festive du passage de la flamme olympique à Marseille le jeudi 9 mai a marqué le lancement du football pour les Jeux olympiques 2024 par la Région Sud.

France Etats-Unis en ouverture le 24 juillet au Vélodrome

Avec 16 matchs prévus dans la région, à Marseille et Nice, masculins et féminins, le football occupera une place importante dans la compétition olympique. Bien que l’arrivée de la flamme olympique ait été couronnée de succès en termes de participation populaire, il reste encore beaucoup de places disponibles, environ un million pour les tournois de football. « C’est un miracle, et nous devons le saisir ! » s’exclame Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, lors de son déplacement pour l’occasion, en appelant le public à venir en masse soutenir le premier match de l’équipe de France contre les États-Unis, le 24 juillet prochain à Marseille. « Marseille deviendra officiellement la capitale mondiale du football pendant quelques jours » se réjouit la ministre. Renaud Muselier, président de la Région, ajoute que le Sud ne se limitera pas à la voile mais « c’est aussi le foot ! », avec le camp d’entraînement des Bleus à Trets.

Marseille, capitale mondiale du foot pour les JO

Tony Estanguet, organisateur de Paris 2024, partage l’enthousiasme de la ministre des sports. « Le football est le sport le plus accessible. Nous avons mis en vente des places à partir de trente euros pour les matchs de l’équipe de France, et nos équipes féminines et masculines sont parmi les meilleures », assure-t-il. « Marseille n’a pas été choisie par hasard pour accueillir les matchs, car nous savons que les Marseillais répondent toujours présents pour le football », ajoute-t-il. L’organisateur se montre confiant pour la suite des événements sportifs et la participation du public. « L’engouement populaire était au rendez-vous et ne cesse de croître”, commente-t-il. « La flamme est allumée, elle réchauffe les cœurs et nous ferons tout pour qu’elle ne s’éteigne pas », souligne la ministre des Sports.

Environ un million de places sur les 58 matchs de football prévus sont encore disponibles, selon les derniers chiffres de l’organisateur. La Région Sud annonce qu’elle offrira 280 places pour les matchs de football des Jeux à Marseille et Nice aux associations sportives locales.

Présent pour le lancement du foot par la Région, Eric Di Meco, ancien joueur emblématique de l’OM, aussi porteur de la flamme, évoque le foot comme « un vecteur social, une manière de se rassembler, au stade on retrouve toutes les couches sociales », et le foot a toute sa place pour la compétition, « les footeux de haut niveau sont de plus en plus à vouloir jouer pour les JO ! » estime t-il.

Un village sportif a été installé à l’occasion du coup d’envoi du foot par la Région Crédit : Juliette Matilla

En savoir plus :

Pour saisir les dernières places des matchs, rendez-vous sur le site de Paris 2024

> L’actualité des JO à suivre sur Gomet’