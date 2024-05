Share on Facebook

Le 9 mai, dans l’après-midi, la flamme olympique s’est enflammée sur l’esplanade de l’Hôtel du département (avenue de Saint-Just, 4e arrondissement de Marseille). L’occasion pour le Département de dévoiler ses relayeurs élus, porteurs de flamme : Nathalie Benoit, Nathalie Paoli, Michel Pedrelotti et Mickaël Carnier. De 14h à 17h, l’Hôtel du Département a été transformé aux couleurs de l’olympisme, accueillant un vaste village ouvert à tous. Sur l’esplanade Saint-Just, des activités sportives et culturelles gratuites ont eu lieu, offrant une célébration festive et ouverte à tous.

Zoom sur les quatre relayeurs sélectionnés par le Département

Nathalie Benoit, née à Aix-en-Provence, visait le pentathlon moderne mais a été diagnostiquée avec la sclérose en plaque à 17 ans. Malgré cela, elle s’est tournée vers le para aviron et a remporté plusieurs titres internationaux. En 2012, aux Jeux Paralympiques de Londres, elle a décroché l’argent en skiff. En 2021, à Tokyo, elle a remporté le bronze dans la même catégorie. En 2013, elle a parcouru 1036 km à la rame de Paris à Marseille.

Nathalie Paoli, fondatrice et présidente de l’association Le Point Rose qui soutient les familles confrontées au décès d’un enfant, a aussi été sélectionnée par le Département. Sur sa participation comme relayeuse, Nathalie a déclaré, « quand on perd un enfant, il y a quelque chose qui s’éteint, la flamme vitale vacille chez les parents. Mais l’enjeu pour les parents ayant vécu un tel malheur, c’est de garder cette flamme vitale en eux, du coup c’est vraiment très symbolique d’être une porteuse de la flamme olympique ».

Autre sélectionné, Michel Pedrelotti, ancien nageur marseillais et ancien entraîneur des équipes de France de natation aux Jeux olympiques. Le cycliste paralympique et marin pompier marseillais, Mickaël Carnier a été choisi pour relancer le relais de la flamme olympique depuis l’Hôtel du Département des Bouches-du-Rhône.

