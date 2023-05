DiogenX, société de biotechnologie spécialisée dans la régénération des cellules bêta productrices d’insuline pour le traitement du diabète, annonce aujourd’hui avoir finalisé un tour de financement de série A de 27,5 millions d’euros. Un tour de table plus tardif que prévu puisqu’il était planifié fin 2021. L’entreprise, co-fondée, en 2020, par Patrick Collombat, Jean-Pascal Tranié et Benjamin Charles, est basée à Marseille, sur l’avenue du Prado, avec des laboratoires de recherche à Nice.



De nouveaux investisseurs, Roche Venture Fund, Eli Lilly and Company et Omnes, ont rejoint les investisseurs historiques Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF), JDRF T1D Fund et AdBio partners lors de ce financement. Celui-ci permettra d’avancer le principal candidat-médicament de DiogenX en développement clinique pour les patients atteints de diabète de type 1. DiogenX avait précédemment levé 4,5 millions d’euros, en juin 2020.



« La clôture de ce financement et le solide consortium d’investisseurs, experts en biopharma et dans le domaine du diabète, apportent à DiogenX les fonds et l’expertise nécessaires pour avancer notre programme principal vers la phase I chez les patients diabétiques de type 1 » déclare, dans le communiqué d’annonce de l’opération diffusé mercredi 10 mai 2023, Benjamin Charles, le président de DiogenX.

DiogenX : « Il s’agit d’une thérapie régénérative unique »

Côté investisseurs on ne tarit pas d’éloges à l’instar des déclarations de Johannes Zanzinger, directeur d’investissement chez BIVF, cité par la même source. « Le candidat principal de DiogenX a montré un effet sans précédent sur la régénération des cellules bêta lors des études précliniques. Il s’agit d’une thérapie régénérative unique visant à restaurer la fonction pancréatique. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux investisseurs et sommes impatients de travailler ensemble pour cette prochaine phase stratégique pour DiogenX »

DiogenX est issu des travaux du docteur Patrick Collombat, responsable de l’équipe de recherche « génétique du diabète » à l’université de Nice. Ce spécialiste du pancréas travaille depuis vingt ans sur le diabète et plus spécialement celui de type 1 qui touche 18 millions de personnes dans le monde. Le chercheur semble avoir trouver un moyen de régénérer les cellules pancréatiques bêta, qui produisent l’insuline, mais qui sont détruites chez les patients atteints de diabète de type 1.

