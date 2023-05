L’ancienne polyclinique du Parc Rambot créée en 1975, devenue Hôpital privé de Provence a été cédée pour une somme non communiquée, le 1er mars au Groupe familial Saint Gatien composé de médecins et de gestionnaires. Saint Gatien était déjà au capital d’HPP depuis 2019. Le groupe créé en 1974 à Tours par le docteur Jean-Pierre Alfandari, est surtout présent dans l’Ouest et Sud-ouest de la France : en Île-de-France, en Région Centre-Val-de-Loire, en Nouvelle Aquitaine, en Pays de la Loire. Il s’implante ainsi dans la région sud.

Le groupe consolide une cinquantaine de structures juridiques, dont 19 établissements de soins et il est propriétaire des deux tiers du foncier de ses établissements. Avec un effectif de 5000 salariés et une communauté de 1400 médecins libéraux, le groupe compte plus de 3300 lits et places et accueille, chaque année, près de 500 000 patients répartis entre 200 000 hospitalisations en ambulatoire, 130 000 hospitalisations complètes et 160 000 passages aux urgences. L’HPP apporte dans le groupe des constructions de 25 000 m2, un panel de 250 médecins et plus de 500 salariés.

Un binôme jeune et féminin à la tête de l’HPP

La petite-fille du Dr Jean-Pierre Alfandari, créateur du groupe, Gabrielle Lépagney, 31 ans, est la nouvelle présidente de l’HPP. Dans un communiqué, elle déclare : « Notre groupe est un groupe familial indépendant, qui va bientôt fêter son 50e anniversaire. Nous allons poursuivre, dans la continuité, ce qui a été entrepris en privilégiant notamment la technicité et les équipements de pointe mais aussi la sécurité des patients. » Sophie Laussel, directrice depuis 2019 reste à son poste et forme un duo de femmes à la tête de l’établissement.

Gabrielle Lépagney et Sophie Laussel © HPP

L’HPP va prochainement renforcer sa partie gériatrique, mais aussi radiologique. La mise en place de passerelles permettra d’une part aux médecins de ville de bénéficier d’accès directs aux urgences gériatriques et d’autre part de proposer aux radiologues de ville, courant juillet, des créneaux dédiés pour la nouvelle IRM.

Un 2e centre de consultation

L’HPP accueillera par ailleurs en fin d’année, le Pôle Santé de Provence, 2e centre de consultation venant compléter l’offre de soins proposée par l’HPP et la Maison médicale de Provence.

Réparti sur trois niveaux et 3 000 m2, il permettra d’accueillir 45 médecins, une vingtaine de cabinets médicaux avec différentes spécialités en oncologie et cardiologie mais aussi en chirurgie ORL, neurologie, endocrinologie, rhumatologie, pneumologie ou encore chirurgie thoracique, gynécologie, stomatologie et néphrologie et enfin un cabinet de permanence médical proposant des consultations sans rendez-vous avec une ouverture élargie en semaine et sept jours sur sept.

