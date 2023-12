Les obsèques de Fabienne Joly, la présidente de la chambre d’agriculture du Var et président de la Société du Canal de Provence, décédée vendredi 15 décembre des suites d’une longue maladie, se dérouleront mercredi 20 décembre en la basilique de St Maximin la Sainte-Baume à 10h. Fabienne Joly sera ensuite inhumée au cimetière de la commune de Peynier (13).



Agée de 51 ans, vigneronne, propriétaire du domaine du Clos-La Neuve à Pourrières, créé par son père, Fabienne Joly était aussi engagée en politique au-delà du champ agricole. Elle avait été élue en 2021 conseillère régionale de la Région Sud sur les listes emmenées par Renaud Muselier. Ce dernier a partagé son émotion et annoncé un hommage de la Région :

La #RegionSud s’incline devant la mémoire de Fabienne Joly.



Notre collègue, notre amie, la remarquable présidente de la Société du Canal de Provence, et de la chambre d’agriculture du Var.



Elle nous quitte après un combat digne, courageux, à son image, contre la maladie. pic.twitter.com/v2p6ZnMJfc — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) December 16, 2023



Renaud Muselier devrait la parole lors des obsèques de Fabienne Joly tout comme Eric Pastorino, le président du Conseil interprofessionnel des Vins de Provence.

Fabienne Joly : « Elle nous portait, et nous transportait pour toujours aller de l’avant »

Depuis le décès de Fabienne Joly, de nombreuses réactions ont été exprimées, à commencer par les organismes où était particulièrement impliquée Fabienne Joly, une femme d’engagement. La chambre d’agriculture du Var qui sera fermée mercredi 20 décembre déclare « perdre un être ordinaire doté de pouvoirs extraordinaires. Femme d’actions, elle était sur tous les fronts pour défendre l’agriculture varoise et nos agriculteurs dans leur diversité. Femme de coeur, elle était un soutien de tous, et de toutes les épreuves. Elle nous portait, et nous transportait pour toujours aller de l’avant. Femme leader, elle rassemblait et fédérait chacun d’entre nous. »



La chambre adresse ses pensées très émue à la famille de Fabienne Joly ses deux adorables garçons, Giulian et Kelyan, ses belles-filles, Mathilde et Mélanie, à son époux Richard, à ses parents, Suzanne et Pierre, et à tous ses proches. » Un message signé de Sylvain Audemard, vice-président de la Chambre d’agriculture du Var et président de la FDSEA du Var Sébastien Perrin, secrétaire général à la Chambre d’agriculture du Var et l’ensemble des élus Chambre d’Agriculture du Var.

La Société du Canal de Provence que présidait Fabienne Joly depuis 2021 exprime aussi sa douleur : « Femme d’action et visionnaire, Fabienne Joly a insufflé une nouvelle dynamique depuis sa prise de fonction le 14 septembre 2021. Elle était notre première ambassadrice. Sa capacité à renforcer les liens avec l’ensemble des parties prenantes et à mobiliser autour des enjeux de la gestion de l’eau ont été des atouts précieux pour la SCP. Ses engagements étaient également portés dans ses fonctions depPrésidente de la chambre d’agriculture du Var, dans son rôle de conseillère régionale et au quotidien dans son activité de viticultrice. La direction et l’ensemble des collaborateurs garderont le souvenir d’une Présidente aux grandes qualités humaines avec une proximité appréciée de tous. »

L’ancien ministre, maire de Toulon et président de la Métropole Toulon Var Méditerranée fait lui aussi part de sa tristesse : « Elle était une fervente défenseure de notre agriculture varoise, qu’elle représentait toujours dignement avec passion et humanité. Elle aimait le Var, nous allons tous la regretter. J’adresse mes plus sincères condoléances à son mari, ses enfants et tous ses proches, et je m’associe à la peine du monde agricole. »