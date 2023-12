Fabienne Joly, la présidente de la Société du Canal de Provence, élue au Conseil régional, présidente de la Chambre d’agriculture du Var est décédée ce vendredi 15 décembre à l’âge de 51 ans.

« Quelle perte. J’ai avant tout une pensée pour sa famille, parents, époux et ses deux fils, déclare François de Canson, autre élu régional issu du Var qui lui rend un hommage plein d’émotions : « Il n’y a pas de mots et les chercher serait vain. Quelle chance d’avoir évolué toutes ces années à ses côtés. Je déteste le terme résilience employé aujourd’hui à tout va. Mais Fabienne l’incarnait. Quel exemple d’engagement, d’abnégation, de démonstration que pas à pas, en additionnant bienveillance et compétence on arrive à tout. Fabienne porte-voix infatigable de nos agriculteurs et viticulteurs varois, avait saisi à bras le corps le grand sujet de la ressource en eau par sa présidence de la Société du Canal de Provence. Une nouvelle fois la branche varoise de l’équipe régionale est endeuillée. Nous pleurions Veronique Delfaux … 18 mois plus tard Fabienne nous échappe. Sa force et sa passion m’accompagneront toujours. Merci d’avoir été une personne si lumineuse ».

Fabienne Joly nous avait accordé un entretien au printemps dernier qui a été publié dans notre magazine Gomet’ Planète dont le dossier central était consacré à l’eau. A sa famille, ses proches et aux équipes qui l’accompagnaient dans ses différentes fonctions, la rédaction de Gomet’ présente ses plus sincères condoléances.