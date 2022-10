Plusieurs dizaines d’élèves ingénieurs de la filière Génie biologique et biotechnologie à l’école Polytech Marseille, structure rattachée à Aix-Marseille Université (Amu), ont participé lundi 3 octobre à l’ouverture de la 23e édition du Forum des Biotechnologies – elle avait cette année pour thématique principale : « les biotechnologies réparatrices au service de la santé ». Un évènement labellisé Synergie Amu Entreprises (SAE), qui s’est déroulé sur deux jours au campus universitaire de Luminy (9e), dans les locaux de Polytech Marseille. Ce rendez-vous annuel offre notamment l’opportunité aux jeunes de découvrir la panoplie de métiers qui leurs sont ouverts après l’obtention de leur diplôme.



L’évènement organisé par les élèves eux-mêmes à travers l’association Proving Forum, main dans la main avec l’administration de l’école, permet aux futurs ingénieurs « de s’investir dans un projet très formateur qui les met en contact avec le milieu professionnel et les incite à prendre des responsabilités et assurer leurs décisions », commente Goetz Parsiegla, le directeur du département Génie Biologique. « Je suis donc convaincu que le Forum de la Biotechnologie permettra de contribuer à mieux connaitre les défis et le potentiel de la biotechnologie au service de la médecine réparatrice », ajoute le maître de conférence. Actuellement, 1400 élèves sont formés, tout cycles confondus, au sein de Polytech Marseille.

Goetz Parsiegla, le directeur du département Génie Biologique (crédit : Gomet’)

Un temps d’échange avec les entreprises…

Après les prises de parole d’introduction, les élèves se sont dirigés vers le « carrefour des carrières », un espace de dialogue entre étudiants ingénieurs et entreprises. Parmi les stands installés, on retrouve notamment la société internationale de fabrication d’appareils scientifiques Beckman Coulter, ou encore le spécialiste local des biotechnologies, Sartorius. « On a besoin sans cesse d’acquérir de nouveaux talents (…) sans eux, on ne peut pas fonctionner », explique Emmanuelle Fournier, business manager à Consultys, une entreprise lyonnaise de consulting à destinations des grands groupes pharmaceutiques. La société, en phase de développement, propose des postes de responsables R&D en contrat à durée indéterminée.

Les étudiants ingénieurs échangent avec les entreprises (crédit : Gomet’)

… et avec les alumnis de Polytech Marseille

Le carrefour des carrières, c’est également la possibilité pour les élèves de prendre des conseils auprès des alumnis, et d’évaluer les débouchés les plus viables. Parmi les anciens, Jérémie Kerbrat, issu de la promo 2017, occupe aujourd’hui un poste stable de spécialiste en développement Upstream à Londres, pour le compte de la société UCB. « Mon métier consiste de façon générale à participer au développement de procédés Upstream (culture cellulaire, NDLR) en prenant part à des expériences de laboratoire. Je suis également responsable du développement d’une molécule dans mon département », précise le jeune homme. De quoi donner les premières clés de la réussite professionnelle aux élèves mobilisés. Ces-derniers ont apprécié les « discussions enrichissantes » avec leurs ainés. Des échanges qui vont leur permettre de mettre à jour, ou bien de conforter leur projet de carrière.

Les élèves ingénieurs écoutent les conseils des alumnis (crédit : Gomet’)

Programme détaillé de l’évènement

