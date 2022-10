Share on Facebook

Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Morgan Bourc’his. Le triple champion du monde d’apnée et parrain du musée subaquatique des Catalans (7e) est particulièrement mobilisé à Marseille pour sensibiliser à la protection des fonds marins. Il alerte notamment sur la situation des gorgones, une espèce menacée sur le littoral marseillais. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Le guide des bonnes pratiques en matière de compensation carbone

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle du projet de canopée solaire porté par l’adjoint marseillais en charge de la transition écologique, Sébastien Barles, et par une association membre de FNE 13. Ensemble, ils sollicitent l’État pour lever les freins légaux, et trouver des financements pour un premier démonstrateur. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine. Il s’agit du guide des bonnes pratiques en matière de compensation carbone. Un document de 40 pages rédigé par l’Ademe, avec la participation du Geres, une ONG marseillaise.

