A l’occasion de la 5e Convention annuelle des maires, qui se déroulait lundi 13 novembre au centre des congrès du Parc Chanot, Renaud Muselier, le président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, chargée de la Citoyenneté et de la Ville, ont signé une convention expérimentale pour lutter contre la radicalisation. Une première en France pour une collectivité de plus de 6 000 agents. « Grâce aux formateurs du ministère, les agents de la Région pourront être sensibilisés à la prévention de la radicalisation. En parallèle, la Région lance un plan de lutte contre la radicalisation avec des actions pour sensibiliser chaque année 2 000 lycéens dans 40 lycées. »

La journée a été rythmée par une série de tables-rondes essentiellement consacrées à la sécurité dans toutes ses dimensions, en matière de sécurité dans les lycées mais aussi dans la lutte contre les risques naturels comme les incendies ou la cyber sécurité. Sur ce point, en présence de Kevin Polizzi, le PDG du groupe Unitel, porteur du projet, la Région a annoncé « la création d’un cyber campus régional, expert en sensibilisation, formation et protection. »

