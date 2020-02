Afin de trouver des solutions pour éradiquer les punaises de lits dans la ville, une réunion de travail a été organisée par l’Intercollectif Punaises de lit en présence de représentants de partis politiques comme le PCF, La France Insoumise (voir le communiqué ci-dessous), du collectif 5 novembre et du collectif de la Cabucelle, dans les locaux de l’Agence régionale de santé (ARS) mardi 4 février 2020.

« Lors de cette deuxième réunion, nous avons pu faire part de nos revendications, délivrer des témoignages, mais nous n’avons pas pu le faire devant la Métropole qui n’était pas présente, il faut agir plus rapidement » explique Katia Yakoubi, co-fondatrice de l’Intercollectif Punaises de lit.

Punaises de lit : « La ministre de la Santé ne répond pas aux sollicitations de l’ARS.» Karim Khelfaoui

À Marseille il y a urgence, depuis un an les lieux infestés se multiplient, écoles, bibliothèques, hôpitaux et le manque de moyens se fait ressentir. « Les familles nous appellent mais nous avons qu’un seul appareil à vapeur, on se déplace mais cela ne suffit pas ! L’Etat et la ville doivent agir. La ministre de la Santé ne répond pas aux sollicitations de l’ARS. Nous attendons des solutions de financements » explique Dr Karim Khelfaoui, médecin généraliste et membre de l’Intercollectif. Début janvier la députée LREM des Bouches-du-Rhône Cathy Racon-Bouzon avait interpellé le gouvernement sur la nécessité d’agir contre les punaises de lit.

La responsabilité de la Métropole dan la gestion de déchets

A la suite de la réunion à l’ARS, certains dispositifs vont être mis en place annoncent les participants : un numéro vert sera mis en service d’ici six mois, une équipe de mobilité sillonnera la ville et des brochures seront distribués (traduites en arabe et en comorien) dans les mairies de secteurs.

« Une meilleure gestion des déchets, évitera la propagation » Karim Khelfaoui

L’Intercollectif a insisté sur le rôle de la Métropole dans la gestion des déchets infectés. « C’est du ressort de la métropole, il faut mettre en place des zones de dépôts pour éviter la propagation des punaises de lits » poursuit le médecin généraliste. La prochaine réunion de l’Intercollectif se déroulera en avril dans l’attente de réponses des autorités compétentes.

