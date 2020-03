Share on Facebook

A Aubagne, la campagne n’est encore pas tout à fait au point mort. Dans un communiqué du samedi 21 mars, le candidat sans étiquette Raymond Lloret, arrivé en sixième position du premier tour des élections municipales avec 8 % des voix, annonce le retrait de sa liste. « Au nom de la liste Pour l’avenir d’Aubagne, j’appelle à faire barrage à la droite libérale et à sa politique de privatisation de nos services publics et à l’extrême droite qui restera toujours mon principal adversaire » écrit notamment celui qui avait obtenu en juin 2019 l’investiture du PCF avant que celui-ci ne la lui retire en novembre au profit de Magali Giovannangeli – candidate DVG qualifiée pour le second tour avec 24,1 % des suffrages.

Résultats du premier tour de l’élection municipale 2020 à Aubagne (crédit : Ministère de Intérieur)

Ce faisant, Raymond Lloret invite donc ses électeurs à ne pas soutenir les candidatures de Gérard Gazay, maire LR sortant arrivé en tête du premier tour 35,3 % des voix, ni celle de la député européenne RN Joëlle Mélin (quatrième avec 10,5 % des voix). Toutefois, il ne nomme pas directement le candidat qu’il soutient parmi ceux qui restent en lice, que ce soit Magali Giovannangeli ou Sylvia Barthélémy, candidate LREM également susceptible de se maintenir au second tour grâce à ses 11,8 % de voix. « Notre score nous permettait de fusionner et de négocier des postes mais nous avons fait le choix de respecter les engagements que nous avions pris auprès des aubagnais » explique également Raymond Lloret. Sa liste quitte donc définitivement la campagne.

