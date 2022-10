Share on Facebook

Donner de la valeur au dernier kilomètre et décarboner la logistique urbaine, tel est le but de Deki. La plateforme B2B développe des solutions basées sur l’intelligence artificielle pour collecter, livrer et expédier les marchandises de manière responsable et décarbonée.

Accélérée par ZeBox, incubateur international de start-up tech spécialisées dans les domaines de la supply chain, de la logistique, de la mobilité et de l’industrie 4.0, Deki a annoncé le 17 octobre sa labellisation « GreenTech Innovation » par le Ministère de la Transition écologique et solidaire. Sur la plateforme LinkedIn, Deki communique : « Hier était un jour spécial pour les équipes de Deki qui après 2 ans de travail se voient remettre le label des mains du Ministre de la Transition Ecologique, Christophe Béchu. Cette reconnaissance valide l’impact positif du modèle Deki et confirme la pertinence de son outil utilisant l’IA au service d’une logistique sans impact. »

Un outil d’optimisation et de gestion d’une logistique urbaine durable

Selon Deki, la logistique urbaine est responsable d’un tiers des émissions de CO2, de la congestion et des nuisances sonores. Le décret du 17 septembre 2020, impose aux villes comme à Marseille depuis le 1er septembre de mettre en place des zones à faibles émissions (ZFE) : un périmètre au sein duquel, le transport thermique est contraint ou interdit pour répondre aux enjeux d’amélioration de la qualité de l’air. Avec son outil, la startup veut répondre au besoin d’optimisation et de gestion logistique urbaine 100% décarbonée.

La plateforme veut décarboniser la logistique urbaine. (c) Deki

La plateforme propose à ses livreurs des tournées optimisées, calculées à l’aide d’un algorithme issu du laboratoire de recherche de l’Ecole des Mines de St Etienne. Les entrepôts physiques intra-muros permettent de réduire la distance entre le stockage de la marchandise et le client final. Notamment des entreprises de transport logistique tels que Sealogis en profitent pour proposer à leurs c. lients un service de transport vert avec un suivi sécurisé et un baromètre de leur empreinte carbone en temps réel.

« La collaboration avec Deki est née d’une volonté du groupe Sealogis de trouver un prestataire décarboné de qualité et engagé afin d’accompagner nos clients dans leur mouvement de transition énergétique. Nous nous devons d’être moteur dans cette transition : une belle rencontre et l’initiative GREEN 100% responsable nous a convaincu de confier nos besoins de transport à la startup Deki » témoigne Sylvie Pissarello, directrice de département 4 PL à Sealogis.

La startup, co-fondée en juillet 2020 par Béatrice Leduby s’est établie à Marseille et compte une dizaine de clients dont Sealogis et Maison Ferroni. Dès 2023, la startup prévoit de se déployer sur l’ensemble des métropoles visées par la réglementation ZFE, à commencer par Lyon et Paris. D’ici à 3 ans, l’objectif de Deki est de traiter 2 millions de flux.