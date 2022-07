Dans une interview accordée à La Provence, la présidente d’Aix-Marseille Provence revient sur le contexte politique du territoire mais également sur un autre gros chantier : celui de la réforme métropolitaine engagée dans le cadre de la loi 3DS, qui a bouleversé l’exécutif métropolitain (voir notre article) et prévoit le transfert de compétences de la Métropole aux communes. Dans ce contexte, la ville de Marseille réclame notamment la voirie et la collecte des déchets. Dans la foulée, Martine Vassal avait proposé au maire de la ville, Benoît Payan, d’intégrer l’exécutif métropolitain en tant que vice-président, proposition qui avait essuyé une fin de non recevoir de la part de l’édile. En effet, l’opposition de gauche dans l’hémicycle métropolitain juge que « l’option n’est pas urgente » et craint que l’offre de Martine Vassal ne soit « une diversion médiatique » pour temporiser les attentes de la municipalité marseillaise en termes de proximité (voir notre article).

« La situation de la Ville est compliquée, Marseille a besoin de la Métropole. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé un poste de vice-président à Benoît Payan qui a décliné, considérant qu’il n’y a pas urgence. Moi, je considère au contraire qu’il y a urgence », explique Martine Vassal . Elle précise par ailleurs avoir proposé à l’édile marseillais la délégation de la collecte des déchets s’il devenait vice-président. « C’est le principe d’un bureau exécutif : on décide ensemble ! Comme il va récupérer la propreté, je lui ai proposé la délégation de la collecte pour qu’il y ait une cohésion et que l’on soit plus efficace. »

Réforme métropolitaine : Gérard Bramoullé refuse le poste de vice-président délégué au patrimoine historique

Alors que les anciens présidents des défunts conseils de territoire se sont vus proposer une chaire de vice-présidents dans le cadre de la réforme de la loi 3DS, Gérard Bramoullé décline la proposition de délégation faite par Martine Vassal : en effet, l’ex-président du conseil de territoire se voit attribuer la délégation du patrimoine historique (voir notre article).



Mais Gérard Bramoullé conteste la proposition – « apprise par voie de presse » – tant sur le fond que sur la forme : « elle a été faite sans contact préalable, ce qui n’est pas la courtoisie habituelle en la matière, laquelle a été respectée pour les autres anciens présidents de territoires. En outre, cette délégation a été notifiée et envoyée au contrôle de légalité, alors même que j’avais laissé un message sur la boîte vocale de Martine Vassal pour préciser mon désaccord; elle porte sur un domaine, le patrimoine, dont on connaît l’importance pour Aix et le Pays d’Aix, et pour lequel je serais obligé de me « déporter » sur ces dossiers », écrit-il dans un communiqué.



Le premier adjoint à la mairie d’Aix aurait souhaité que la présidente de la Métropole lui attribue une autre délégation : « la stratégie budgétaire […], la gestion de la dette […] ou la territorialité […] » énumère-t-il dans le même communiqué. Toutes ces propositions auraient été réfutées par Martine Vassal. En conclusion, Gérard Bramoullé fustige « la stigmatisation des Aixois par une gouvernance qui ignore les maires des deux communes les plus importantes de l’aire métropolitaine (Sophie Joissains et Benoît Payan, ndlr). » En effet, les tensions entre la Ville d’Aix et la Métropole sont vives, en particulier depuis que la maire d’Aix Sophie Joissains a claqué la porte de l’EPCI. La mairie d’Aix est en outre fortement opposée à la disparition des conseils de territoire.

