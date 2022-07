Dans une interview accordée au quotidien La Provence, la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence et du Département des Bouches-du-Rhône évoque l’avancée du plan Marseille en grand et plus spécifiquement son volet transports, doté d’une enveloppe d’un milliard d’euros (250 millions d’euros de subventions et 750 millions d’avances remboursables). Elle contre-attaque les critiques du maire de Marseille sur la stratégie métropolitaine en termes de développement des transports en commun. En effet, dans une interview à 20 minutes , ce dernier juge que le projet de tramway de Castellane à la plage des Catalans «la chose la plus bête [qu’il ait] entendue. » Il promet de tout faire pour empêcher Martine Vassal d’y procéder. Or, dans l’interview accordée à nos confrères de La Provence, Martine Vassal juge que « ce n’est pas en renonçant au tramway des Catalans que l’on ira plus vite sur les autres projets. » Elle dit cependant avoir concédé certaines demandes de l’édile marseillais sur le tracé au nord du futur tramway, en direction du Merlan.

Elle rappelle que le plan permet de financer « quinze projets », dont l’extension Nord-Sud du tramway T3, de Gèze à La Gaye dans un premier temps, puis de La Castellane au nord à la Rouvière au Sud à horizon 2025.

Marseille en grand : Emmanuel Macron fera le point en septembre

La présidente de la Métropole, directement visée par les annonces du président de la République dans son discours « Marseille en grand» en septembre dernier, estime qu’Emmanuel Macron est « le premier Président à avoir apporté autant à Marseille : un milliard pour les transports, un milliard pour l’école, 650 millions pour le logement… Je vais veiller à ce que l’argent arrive mais il s’y est engagé. »

Interrogée par nos confrères sur l’avancée des discussions avec le chef de l’Etat, Martine Vassal répond que celui-ci est pour l’heure «pris par les problématiques gouvernementales. » «Il est prévu qu’il revienne en septembre», annonce-t-elle. Concernant la partie sur les transports du plan, dotée d’une enveloppe d’un milliard d’euros, la présidente de la Métropole semble camper sur la décision d’un tramway en direction des Catalans – contre l’opinion du maire Benoît Payan. En revanche, elle dit en avoir changé le tracé « du côté Nord jusqu’au Merlan » à la demande de l’édile.

Liens utiles :



> L’interview complète sur le site de La Provence

> Extension du tramway Nord-Sud : la Métropole lance l’enquête publique

> [Document source] Les 22 pages du discours « Marseille en grand » d’Emmanuel Macron

> Nos actualités sur la Métropole et Marseille en grand