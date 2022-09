Opéra, grande braderie, grande kermesse, aurores boréales, concerts… Les bonnes idées de sorties pour ce week-end du 9-11 septembre.

Roméo et Juliette à Marseille

L’Opéra national de Paris se délocalise dans le cadre de l’opération « Opéra d’été » à Marseille ce vendredi ! C’est au Parc Athéna que la compagnie prestigieuse présentera Roméo et Juliette, la fameuse oeuvre de Shakespeare. Pour cette représentation, c’est la mise scène du chorégraphe Rudolf Noureev produite en 1984 pour le Ballet National de Paris sous les notes Prokofiev qui a été retenue.



À savoir que l’Opéra de Paris sera le 17 septembre au château d’Avignon aux Saintes-Maries-de-la-Mer.

9 septembre – entrée à partir de 18h30, début de séance à 20h

Parc Athéna

Rue Albert Einstein

13013 Marseille

La grande kermesse

L’agence Buddy’s Immobilier organise dimanche 11 septembre une grande kermesse au Cercle des Boulomanes (5e). Entrée gratuite pour toute la famille de 11 heures à 18 heures. Au programme : jeux (chamboule-tout, pêche aux canards, passe trappe, billard japonais…), buvette, tombola et rencontre avec les animaux recueillis par les Ailes de la PA. Tous les fonds récoltés seront reversés à l’association.

Cercle des boulomanes

123 rue Jaubert

13005 Marseille

La grande braderie !

25 000 visiteurs en avait profité l’année dernière. La grande braderie de Marseille s’installe ce samedi dans tout le centre-ville de 10h à 19h. Avec une zone piétonne allant des rues Breteuil, à Saint-Ferreol puis Montgrand élargie jusqu’à Castellane et au cours Saint-Louis, les associations de commerçants pourront profiter d’un large espace. Pour faire plaisir au plus grand nombre, un village éco-citoyen sera installé place l’Opéra ainsi qu’un espace garderie place du général de Gaulle.

Il sera aussi possible de déposer ses vêtements, chaussures et couvertures sur la place Lulli et au cours Julien, qui seront ensuite distribués lors des maraudes su Samu Social.

Borealis au palais Longchamp

Des aurores boréales à Marseille… Par une installation technique, l’artiste activiste Dan Archer apporte son lot de superbe au Palais Longchamp avec Borealis : une oeuvre dense, en mouvements et couleurs recréant des aurores boréales pour émerveiller nos imaginaires citadins. Une expérience immersive juste au-dessus de nos têtes.

De 21h à minuit

Vendredi 9 et samedi 10 septembre



Palais Longchamp

Boulevard Jardin Zoologique

13004 Marseille

La Friche fête ses 30 ans

30 ans d’histoires, de constructions et d’expérimentations. Pour l’anniversaire de cette ancienne Manufacture des tabacs, les festivités seront à tous les étages !

Des concerts, performances, lectures, visites d’ateliers seront proposés par les résidents de 14h à 19h. Il sera aussi possible de se frayer un chemin dans Le Grand Capharnaüm, une exposition qui revient sur ces trente dernières années. C’est à 19h que le Grand bal populaire s’ouvrira pour une soirée animée par les associations du quartier belle de mai. Entre musique live et dj set, il y en aura pour tous les goûts.

Samedi 9 septembre – à partir de 14h

Friche Belle de Mai

41 rue Jobin

13003 Marseille

PLK sur la terrasse du Baou

Le rappeur de Clamart PLK sera sur la scène du Baou ce samedi ! Après ses débuts en groupe, sa carrière en solo commence en 2017. En 2020, sort Enna son deuxième album, qui sera certifié disque d’or en 14 jours puis disque de platine 52 jours après. Le rappeur collabore avec des personnalités inratables sur la scène rap : Hamza, Niska, Heuss L’Enfoiré, Rim’K, Maes, etc.

Il a aussi rythmé l’été 2021 avec la chanson Petrouchka, en featuring avec le rappeur marseillais Soso Maness qui a marqué la belle saison l’année dernière et reste pour l’instant dans les annales.

Rendez-vous sur la terrasse du Baou ce samedi !

Le Baou Marseille

1 avenue de l’Argilité

13016 Marseille

Le final du Beer Festival Marseille

Avec l’ambition de fédérer les bars, brasseries, cavistes et autres créateurs autours de la bière, le Marseille Beer Festival ou MBF, a lieu pour la deuxième édition. Samedi, c’est le grand final au Dock des suds ! À partir de 12h, 15 brasseries et food trucks vous attendront pour présenter leurs produits. L’après-midi sera placée sous le signe du houblon et du malt avec des démonstrations de brassage en direct, une conférence sur le malt et le maltage avec les malteurs d’À Vos Malts ainsi que des ateliers d’associations culinaires pour les plus zythologues d’entre vous ! Les hostilités musicales accompagneront les festivités à partir de 16h pour une fermeture à minuit.

> Plus de détails

Docks des Suds

Rue Urbain V

13002 Marseille