Avec la signature du contrat régional de filière vélotourisme et VTT en mai 2019, la commission tourisme de la Région, le Conseil départemental de Vaucluse, les comités régionaux de tourisme, l’agence départementale de développement économique et touristique des Hautes-Alpes, l’Agence de développement des Alpes de Haute Provence, Var Tourisme, Provence Tourisme et l’association « Vélo Loisir Provence » se sont engagés à développer une offre structurée et qualifiée, à déployer la marque nationale « Accueil vélo » et à positionner la région comme une destination attractive avec de prestations et services dédiés au vélo de haut niveau de qualité. Aujourd’hui, le travail des acteurs de la filière semble porter ses fruits : la Région Sud compte désormais 1 022 professionnels certifiés « Accueil vélo » et contribue ainsi aux objectifs du plan vélo et mobilités actives du gouvernement.

« Accueil vélo » garantit un accueil, des services et des équipements adaptés aux besoins des touristes à vélo et VTT, à moins de 5 kilomètres d’un itinéraire des schémas régionaux et départementaux aux véloroutes et d’itinérance à vélo. Au total, 7 000 établissements labellisés (hébergement, loueur de cycles, réparateur de cycles, restaurateur, office de tourisme ou site touristique) se trouvent sur le territoire français. Avec 22 millions de cyclistes par an, ce mode de voyage génère des retombées économiques importantes en France (4,2 milliards d’euros en 2019, source) et fait de l’Hexagone la deuxième destination mondiale du tourisme à vélo.

Le logo qui permet d’identifier les établissements



Accueil vélo : les itinéraires à découvrir en Région Sud

● Tour du Ventoux

● Autour du Luberon à vélo

● Grande Traversée VTT L’Alpes-Provence

● Grande Traversée VTT TransVerdon

● Via Rhôna

● La Méditerranée à vélo

