L’Agence régionale de santé en Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS Paca) pousse un coup de gueule. « Des colères s’expriment [mais] tous les moyens ne sont pas permis », s’insurge son directeur général Philippe De Mester mercredi 8 septembre. Il est exaspéré par les vagues anti-vaccin et anti-passe sanitaire qui déferlent dans les grandes agglomérations françaises depuis le 17 juillet, jour de la première mobilisation. Philippe De Mester dénonce « la violence, l’incitation à la violence » de certains manifestants, et les discours politiques qui font « la promotion d’idéologies extrémistes ». Le directeur général de l’ARS Paca apporte son soutien « aux professionnels qu’on a dit de première et de seconde ligne », et rappelle que cette crise éprouvante pour tous dure depuis 18 mois.

François Crémieux (AP-HM) porte plainte pour « injures publiques et menace de crime »

Le communiqué de l’ARS Paca fait écho au tweet publié la veille par François Crémieux, directeur général de l’Assistance publique et des hôpitaux de Marseille (AP-HM). « Plainte déposée pour injures publiques envers chargé de service public, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission service public », déclare-t-il sur Twitter. Plus tôt dans la semaine, des provocations « CRÉMIEUX DÉGAGE », « CRÉMIEUX, MARSEILLE AURA TA PEAU » ou encore « COLLABO » avait été taguées au pied de l’immeuble du directeur de l’AP-HM. François Crémieux a exprimé sa « solidarité avec tous ceux cibles de harcèlement, menaces, violences ». Une nouvelle manifestation anti-passe sanitaire aura lieu ce samedi à Marseille, et partout en France.

Plainte déposée pour « injures publiques envers chargé de service public », « menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission service public ». Solidarité avec tous ceux cibles de harcèlement, menaces, violences. — François Crémieux (@FCREMIEUX) September 7, 2021

