« A jamais les premiers, mais là on est cinquième ! » amorce d’emblée le parrain de la nouvelle chaîne d’information BFM Marseille Provence, Eric Di Meco, l’ancien joueur de l’OM. Si le directeur d’Altice Media (maison mère de BFM TV), Arthur Dreyfuss, « aurait aimé commencer par le Sud » il lance la locale à Marseille le 26 octobre après Lyon, Lille et Paris.

[Vidéo] Les 10 dernières secondes du décompte et le lancement en direct de la chaîne locale @BFMMarseille ⏳ pic.twitter.com/Rd0IIM7Ree — Gomet' (@Gometmedia) October 26, 2021

Éviter les écueils du sensationnel et du pessimisme de la chaîne d’information est un point de vigilance pour Renaud Muselier, le président de la Région. « On se dit : s’ils sont comme BFM TV au national, est-ce qu’ils vont soulever que ce qui va mal ? ». Arthur Dreyfuss lui répond : « Nous sommes aussi là pour raconter les réussites du territoire ». Avant tout, il espère « créer le réflexe BFM » « un réflexe pour savoir ce qu’il se passe dans votre région ».

Au total, 65 journalistes ont été recrutés pour lancer BFM à Marseille, Toulon et Nice.

Cinq chroniques avec des partenaires dont Gomet’ !

BFM Marseille Provence fait notamment le choix de mettre en avant le pluralisme de la presse locale, avec des partenaires, tous les jours à 17h45. La semaine commencera avec la chronique de Gomet’ « Planète locale » pour traiter des sujets liés à la transition écologique. Le reste de la semaine, d’autres chroniques seront réalisées par nos confrères de La Provence et La Tribune ainsi qu’avec le groupe d’économie sociale et solidaire La Varappe.

“Planète locale” le lundi : focus sur un enjeu environnemental au cœur de l’actualité du territoire

le lundi : focus sur un enjeu environnemental au cœur de l’actualité du territoire “Marseille Business” le mardi : gros plan sur une entreprise, un secteur, un marché local, une stratégie régionale

le mardi : gros plan sur une entreprise, un secteur, un marché local, une stratégie régionale “C Votre Emploi” le mercredi : les conseils pour trouver un emploi, les secteurs qui embauchent, les entreprises qui recrutent, les écoles qui forment

le mercredi : les conseils pour trouver un emploi, les secteurs qui embauchent, les entreprises qui recrutent, les écoles qui forment “Votre Santé” le jeudi : nos conseils santé en lien avec l’actualité et vos questions

le jeudi : nos conseils santé en lien avec l’actualité et vos questions “Top Sorties” le vendredi : les choix de la rédaction pour sortir, se divertir, se cultiver durant le week-end

Sur quels canaux regarder BFM Marseille Provence ?



• TNT : canal 30

• SFR : canal 284

• Orange : canal 375

• Bbox Bouygues : canal 362

Deux tranches d’actualités en semaine

De 6h30 à 9h30, retrouvez le journal d’informations “Bonjour Marseille” du lundi au vendredi. Le plateau dédié à la métropole marseillaise mettra notamment en avant les titres de la presse locale en compagnie d’invités pour mieux comprendre le territoire. De 17h à 19h, retrouvez le journal d’informations “Bonsoir Marseille” présenté en direct par Sophie Hébrard du lundi au vendredi pour réagir à l’actualité de la journée et aborder les grands événements du lendemain. Le week-end, c’est Elisa Montagnat qui occupe le plateau.

