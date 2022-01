Les bonnes idées loisirs et sorties pour le week-end du 29 et 30 janvier dans la Métropole Aix-Marseille-Provence : conférence et exposition à l’Hôtel de Caumont, le ballet Preljocaj au Grand Théâtre de Provence, atelier d’écriture à La Base Marseille,

[Conférence] Qui a inventé la Renaissance ?

La journaliste et écrivaine Sophie Chauveau a publié en 2003 La Passion Lippi. Cette trilogie, construite sous forme de roman historique se déroule à Florence et propose une biographie romancée du peintre Filippo Lippi. Avec un questionnement autour des origines de la Renaissance, la romancière revient sur les facteurs qui ont permis de faire émerger ce mouvement, qui se retrouve dans l’architecture, la sculpture, les grandes découvertes, la peinture…

Sophie Chauveau tiendra une conférence autour du thème « Qui a inventé la Renaissance » le 28 janvier à 18h30 à l’Hôtel de Caumont d’Aix-en-Provence, qui sera suivie d’une séance de dédicaces.

Par ailleurs, le centre d’art accueille jusqu’au 27 mars, les Trésors de Venise de la collection Cini. La collection de l’entrepreneur et philantrophe Vittorio Cini réunit des oeuvres du XIVème au XVIIIème siècle et démontre la variété de l’art italien. Peintures, sculptures, dessins et objets précieux sont à retrouver dans le musée pour cette exposition exceptionnelle.

Conférence de Sophie Chauveau

Vendredi 28 janvier de 18h30 à 19h45 puis séance de dédicaces

Tarif : 15€



> Détails sur l’exposition

> Le site de l’Hôtel de Caumont



Hôtel de Caumont – Centre d’art

3 rue Joseph Cabassol

13 100 Aix-en-Provence

[Ballet] Le lac des cygnes

Les danseurs du ballet Preljocaj. Crédit : Jean-Claude Carbonne / Site du Grand théâtre de Provence.

D’après le livret de Vladimir Begitchev, le chorégraphe Angelin Preljocaj propose une adaptation respectueuse mais inventive du Lac des cygnes, oeuvre de Tchaïkovski. Un orchestre symphonique accompagne les 26 danseurs du ballet Preljocaj, pour une représentation qui ne peut laisser le public indifférent.

Le ballet est proposé le samedi 29 janvier à 20h au Grand Théâtre de Provence.

> Plus de détails et billetterie



Grand Théâtre de Provence

380 avenue Max Juvénal

13100 Aix-en-Provence

[Atelier] Pour des futurs inspirants

La Base Marseille propose un atelier d’écriture de récits de futurs désirables et inspirants. Cet atelier, organisé le samedi 29 janvier à 9h, s’articulera autour du thème de la « poly-activité intermittente ». Selon la description, ce régime d’activité verrait les individus se consacrer à l’entretien du vivant et à d’autres activités de service par intermittence. Les citoyens, collectivités et organisations sont donc invités à imaginer ensemble des histoires, des épopées inspirantes pour tout un chacun lors de cette session.



La Base est un tiers-lieux situé dans le quatrième arrondissement de Marseille visant à co-construire et faire se développer des initiatives respectueuses du vivant et de l’environnement. L’espace dispose d’un bar associatif où des événements sont régulièrement organisés, avec des espaces de bureaux partagés et salles de réunions.

> Pour s’inscrire à l’atelier

> Le site de La Base Marseille



La Base Marseille

3 rue Pierre Roche

13004 Marseille

[Photographie] Autour des oeuvres d’Éric Bourret

Le « photographe-marcheur » Éric Bourret a réalisé des oeuvres pour une exposition proposée au Centre de la Vieille Charité dans le cadre du festival Photo Marseille 2021. L’artiste propose des clichés où convergent le temps – instrospectif – de la marche, la nature et les évolutions de celle-ci.

Dimanche 30 janvier, un atelier de pratique photographique est organisé avec Chloé Blondeau.

L’atelier est sur réservation par téléphone au 04 91 14 57 23 ou par mail ici.

Centre de la vieille charité

2 rue de la charité

13002 Marseille

[Exposition] De l’art coréen à Aix-en-Provence

Le Ruban vert, ce lieu de création dans le centre d’Aix-en-Provence, à la fois salle de spectacle, lieu d’exposition et un atelier-théâtre, entre autres, accueille jusqu’au 30 janvier le travail de 11 artistes coréens. Une exposition en partenariat avec la Gallery Jo Yana.

Le ruban vert

4 traverse notre dame

13100 Aix-en-Provence

[La bonne adresse] La tête de chou

Dans une ambiance charmante et presque minimaliste, entre oeuvres abstraites sur les murs et tables en bois, le décor est à l’image du personnel à La tête de chou : convivial et accueillant. Avec une sélection de vin du territoire, la carte varie selon les saisons et les humeurs du chef pour des saveurs associant fraîcheur et originalité.

La tête de chou

11 rue du théâtre français,

Place Thiers

13001 Marseille

[L’idée balade] Calanque du Grand Méjean

La calanque du Grand Méjean, vue du terrain de pétanque. Crédit : ML / Gomet’.

La Côte bleue, moins fréquentée que le Parc des Calanques, mais non moins époustouflante par ses points de vues, est un des trésors de notre territoire. À partir d’Ensuès-la-Redonne, calanque où l’eau est turquoise, il est possible de rejoindre par une courte balade les calanques de Petit Méjean et Grand Méjean. Surplombant le bord de mer, la balade à travers les pins et autres arbres vous emmènera jusqu’à la Calanque du Grand Méjean. Avec son port, son terrain de pétanque et les roches de multiples couleurs, le temps semble s’arrêter pour un moment très paisible avec le chant des cigales en fond sonore.

Balade au départ du port d’Ensuès-la-Redonne.