Du côté de la Plaine, derrière un volet anonyme comme il y en a tant d’autres à Marseille, se tient un atelier singulier. C’est l’antre d’Allo Mécano Vélo, un vaste hangar où cadres de vélos, pneus et caisses d’outils et pièces en tous genres emplissent l’espace, au défi de la gravité. Aux manettes, Youcef et Etienne, docteurs ès vélos autoproclamés. A raison !

Artisanat local et amour du vélo

A priori, rien ne prédestinait Etienne et Youcef à fonder Allo Mécano Vélo. Ingénieur dans le nucléaire pour le premier, employé dans la logistique pour le second, les deux hommes se trouvent en 2012 par l’entremise du Collectif Vélos en Ville. Tous deux récemment débarqués dans la cité phocéenne, ils sont l’un comme l’autre brièvement salariés du CVV. Une totale reconversion pour ces deux passionnés de vélo, qui décident dans la foulée d’ouvrir leur propre atelier.

Allo Mécano Vélo est né, et devient année après année l’adresse qui se passe de bouche à oreille dans le petite monde phocéen des usagers de la bicyclette. Et pour cause, Dr Youcef et Dr Etienne le constatent : « Il y a de plus en plus de cyclistes dans Marseille ». « En même temps, on part de zéro, donc ça ne peut aller qu’en augmentant » s’amuse Etienne, tout en prodiguant ses soins à l’un de ses nombreux patients à deux roues. « Il y un changement de génération » veut-il croire, optimiste.







Vues de l’atelier d’Allô Mécano Vélo



« Les bagnolards ne comprennent pas qu’on puisse aller bosser à vélo »

Changement de génération, et changement des usages. « Les bagnolards ne comprennent pas qu’on puisse aller bosser à vélo » développe Etienne, sans aucune animosité dans la voix. « Le vélo est plus agréable, plus rapide, a en moins d’impact en matière de pollution » renchérit Youcef. « Cette année, notre nombre de clients a été multiplié par 10 » s’enthousiasment les deux artisans, tout en expliquant que « la prime de l’Etat a fait beaucoup » (ndlr : la prime Coup de pouce vélo permet la prise en charge par l’Etat de 50€ en réparations sur un vélo usagé jusqu’à la fin du mois de mars 2020).

Si le déconfinement et son corollaire d’engouement pour le vélo font les affaires de leur atelier, les deux docteurs possèdent une corde supplémentaire à leur arc : un service de réparation à domicile, proposé du lundi au vendredi, qui semble avoir trouvé son public. Entre leurs habitués, une tête connue à la Mairie de Marseille, en la personne de l’adjoint EELV Sébastien Barles. Quant au diagnostic que réserve docteur Youcef à mon vélo, il est sans appel : « la fourche est morte, tu ne devrais pas rouler là-dessus » m’assène-t-il, catégorique. Mon passage par Allô Mécano Vélo n’aura pas été vain !

Liens utiles :



> Pour prendre rendez-vous avec Allô Mécano Vélo : 06 23 22 35 69 ou 06 17 84 60 58 (du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h)

> S’inscrire à la prime Coup de pouce vélo

> Un dimanche par mois sans voitures sur le littoral : signez notre pétition sur change.org !

> La note salée de la piste cyclable littoral de Marseille

> Tous en Biclou, le cyclotourisme responsable au service du territoire

> Retrouvez l’actualité du vélo dans notre rubrique Transports