Le serpent de mer de la vente du Vélodrome refait surface avec le changement de majorité à la mairie de Marseille. Alors que l’ancienne équipe Gaudin a toujours affiché sa volonté de garder le stade dans le giron de la ville, le Printemps Marseillais préfère s’en séparer. Invité à siéger à la tribune aux côtés de la maire Michèle Rubirola lors du conseil municipal du 27 juillet, Benoit Payan a précisé ses intentions (voir l’intervention vidéo à 2h33min53) en répondant à une interpellation de Sylvain Souvestre, adjoint LR de la mairie des 11e et 12e arrondissements : « Tous les grands clubs français et européens ont besoin de leur outil de travail pour se développer correctement. Si l’OM est acheteur, plutôt que de dépenser des millions par an pour le contribuable marseillais, nous aurions tous un intérêt à vendre le stade à l’Olympique de Marseille », insiste-t-il.

Deuxième option : vendre le stade à la Métropole

Seulement, le club ne semble pas actuellement prêt à mettre sur la table une somme importante pour devenir propriétaire d’un stade dont il a obtenu la totale gestion contre un loyer de 5,5 millions d’euros versé chaque année à la Ville de Marseille. Benoit Payan fait donc une autre proposition : vendre le Vélodrome à la Métropole, présidée par Martine Vassal : « Elle y est très attachée comme nous tous et elle a dit pendant la campagne que c’était un élément patrimonial essentiel et on est d’accord avec elle. Mais c’est aussi un élément à dimension métropolitaine. On trouve inconcevable que les Marseillais paient pour la piscine de Venelles et pour le stade de Miramas, mais que les habitants de Saint-Marc-Jaumegarde et d’Aix-en-Provence ne paient pas pour le stade Vélodrome », lance-t-il à l’intéressée, face à lui dans l’hémicycle (il est monté à la tribune durant la séance, aux côtés de la maire, comme Joël Canicave, l’adjoint aux finances). La présidente de la Métropole ne répondra pas.

Dès 2021, le Printemps Marseillais va renégocier le loyer à la hausse

En attendant, le Printemps Marseillais a tout de même décidé de reconduire la convention d’occupation du stade avec le club pour la saison à venir : « Comme on arrive, on veut se laisser le temps d’une saison pour pouvoir discuter correctement avec l’OM », confiait Benoit Payan au micro de Gomet’ le 23 juillet dernier. En 2021, le Printemps Marseillais reprendra donc les négociations avec le club pour revoir les conditions et surtout le montant du loyer : « Ça doit rester une négociation gagnant-gagnant pour le club, pour les supporters et pour les Marseillais », assure-t-il avant de conclure « si j’arrive à augmenter le loyer pour le club, ce sera autant d’impôts en moins pour les Marseillais donc évidemment, c’est ce qu’on va essayer de faire ».

