Alors que la situation semble se stabiliser pour l’Olympique de Marseille sur le plan sportif avec le maintien pour la saison prochaine de l’entraineur André Villas-Boas, en coulisses, le club cherche toujours son modèle de gouvernance. Le président Jacques-Henri Eyraud a annoncé son intention de changer l’organisation avec le recrutement de deux nouveaux postes clés : un directeur du football et un directeur du business.

Fini le directeur sportif, place au « Head of football »

Communicant avisé, le patron de l’OM a choisi les réseaux sociaux, la plateforme Linkedin en l’occurence, pour expliquer sa stratégie dans une longue tribune publiée dimanche 24 mai, dans laquelle il dresse un bilan du travail engagé depuis quatre ans pour la transformation de l’OM. « Un club de football ne doit pas être un one-man-show avec un président omnipotent. La qualité de l’équipe de management à ses côtés est un facteur de succès absolument critique », assure-t-il. Cette volonté de partager le pouvoir et les décisions le pousse donc à chercher de nouveaux adjoints, une direction à deux têtes : l’une consacrée à l’aspect sportif, la deuxième au business.

Une organisation plus proche de celles des entreprises classiques avec des directeurs de pôle bien distincts. Exit donc le directeur sportif et place au « head of football » : « Ce manager se projette sur le long terme, supervise la stratégie en matière de formation, affiche des qualités transactionnelles évidentes (…) Il est aussi le garant de l’équilibre financier du sportif et maîtrise parfaitement les aspects juridiques propres aux contrats et à leur négociation. Le Head of Football doit placer le coach dans les meilleures conditions de réussite, tout au long de la saison, en lui permettant de se concentrer totalement sur le terrain et son groupe pro », explique JHE. En clair, le remplaçant d’Andoni Zubizaretta devra laisser le terrain à l’entraineur et faire en sorte que ce dernier ne s’occupe pas des détails des transferts.

Un pro du business pour gérer la firme OM

La deuxième tête pensante du club, baptisée « Head of business », se rapproche d’un profil de directeur général d’entreprise. D’ailleurs, il semble que l’OM souhaite recruter un profil ne venant pas du monde du football. Selon RMC, ce dernier devrait remplacer Laurent Colette, l’actuel directeur général de l’OM, appelé à de nouvelles fonctions au sein du groupe McCourt Global. Le directeur business assurera « l’ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football. Un gestionnaire avisé, qui a aussi une connaissance intime du potentiel des marques et une fine expérience des contextes internationaux », décrit Jacques-Henri Eyraud.



Ces deux recrutements annoncent une nouvelle page pour le fonctionnement du club, après le départ du directeur sportif d’Andoni Zubizarreta, une organisation plus proche des grandes équipes européennes comme le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore le PSG. Pour l’heure, aucune information n’a filtré sur l’identité de potentiels candidats.

