Emmanuel Macron a annoncé lundi 13 avril 2020 le prolongement du confinement en France jusqu’au 11 mai, soit quatre semaines supplémentaires. L’épidémie du covid-19 reste active en France et il n’est pas question de relâcher les efforts a souligné le président. « L’espoir renait oui mais rien n’est acquis » a-il ainsi reconnu.

Le déconfinement annoncé pour le lundi 11 mai sera progressif. Les personnes âgées ne sont pas concernées et devront rester confinées jusqu’à nouvel ordre. Les restaurants, bars, les cinémas et salles de spectacles ne pourront pas rouvrir leurs portes. Les festivals sont interdits au moins jusqu’à mi-juillet a précisé Emmanuel Macron. Les festivals du début de l’été ne pourront donc avoir lieu (au moins aux dates initiales) à l’instar, dans la région de Marsatac, du Festival d’Avignon ou du festival d’Aix.

[Direct] @EmmanuelMacron « Très peu de Français ont contracté le coronavirus, ce qui nous éloigne du seuil d’immunité collective » #coronavirus #allocution — Gomet’ (@Gometmedia) April 13, 2020

Pas de reprise dans l’enseignement supérieur

Les crèches, écoles, collèges et lycées pourront rouvrir mais l’enseignement supérieur ne reprendra pas avant l’été.

Pour les entreprises, les dispositifs en place depuis le début de la crise sont prolongés voire renforcés. Le président a annoncé des aides spécifiques pour les secteurs les plus exposés comme le tourisme, l’événementiel et les spectacles. Il a ouvert la porte à des annulations de charges. Il a également assuré que des mesures seraient prises pour les familles les plus précaires.

L’intégralité de l’allocution d’Emmanuel Macron

Crise du coronavirus : « le château de cartes » de l’économie culturelle