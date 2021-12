Share on Facebook

Une maison des femmes sortira de terre fin 2022 au 165 rue Saint-Pierre (5e). Annoncée par Emmanuel Macron en septembre dernier, lors de son discours au Pharo, l’ambition portée par le Département des Bouches-du-Rhône et l’AP-HM bénéficie d’une aide de l’État. En tout, 50 millions d’euros sont alloués pour le pôle mère-enfant de l’AP-HM, dont une partie soutiendra cette maison des femmes. En attendant la construction du bâtiment définitif, un premier refuge temporaire sera opérationnel dès le 3 janvier 2022, à l’hôpital de la Conception (5e).

Réunir en un seul lieu tous les acteurs qui luttent contre les violences faites aux femmes, comme une chaîne de solidarité. Elisabeth Moreno, ministre en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes

Elisabeth Moreno, ministre de l’égalité entre les femmes et les hommes (crédit : Rémi Liogier)

La maison des femmes de Marseille va s’inspirer de celle implantée à Saint-Denis depuis 2016. Un centre qui « fait ses preuves tous les jours », juge la ministre Elisabeth Moreno, en visite à Marseille le 1er octobre dernier. Plusieurs dizaines de femmes sont prises en charge au quotidien au sein de la structure francilienne. En décembre 2020, une campagne de crowdfunding lancée sur la plateforme Hello Asso, et soutenue par plusieurs célébrités, récoltait 150 000 euros pour financer une partie du projet. Une même collecte est organisée en ce moment pour soutenir l’ouverture de la Maison des femmes à Marseille.

J’ai aussi décidé de faire plus encore en mobilisant 50 millions d’euros supplémentaires pour le pôle mère-Enfant et en apportant notre soutien à la réalisation d’une Maison des Femmes. Je compte sur les responsables de ces projets avec lesquels nous étions il y a quelques instants pour être à la hauteur de cet engagement en annonçant rapidement un calendrier de travaux et en nous y tenant. (Extrait du discours Marseille en grand prononcé le 2 septembre au Pharo)

Un accompagnement social, psychologique et juridique

La création d’une maison des femmes à Marseille a été approuvée lors du conseil départemental le 20 octobre dernier. La collectivité présidée par Martine Vassal a d’ailleurs validé en décembre une enveloppe de 150 000 euros pour la mise en œuvre des travaux. La structure accompagnera les victimes de violence – et leurs enfants – dans leurs démarches administratives.

Le centre permettra notamment aux femmes vulnérables « de consulter facilement des médecins, sages-femmes, psychologues et assistantes sociales ou d’accéder à une expertise juridique pour déposer plainte en cas de danger », renseigne le Département. La ministre Elisabeth Moreno ajoute que « des policiers et des gendarmes » seront également présents poste sur le site pour assister les femmes menacées.

Sous l’égide de l’AP-HM, plusieurs parcours de soins seront mis à disposition des victimes :



• prise en charge des femmes victimes de violences conjugales, intrafamiliales, sexuelles et sexistes

• planification familiale et l’interruption volontaire de grossesse (IVG)

• prise en charge des femmes victimes de mutilations sexuelles

• accompagnement des femmes enceintes vulnérables

600 000 euros de fonctionnement par an ?

En attendant l’ouverture d’un site dédié, en fin d’année prochaine, un refuge temporaire accueillera en janvier les femmes victimes de violence à l’hôpital de la Conception (5e). Florence Bretelle, gynécologue obstétricienne à l’AP-HM, dévoile les premiers objectifs de l’antenne marseillaise. Selon elle, « 30 à 50 femmes seront prises en charge par semaine », indique-t-elle au site Made in Marseille. Soutenue par les collectivités locales, la maison des femmes dispose pour l’heure d’un budget de fonctionnement de 350 000 euros par an. Mais Florence Bretelle estime qu’à terme, ce dispositif coûtera plutôt « 600 000 euros de financement annuel, au minimum ». Pour rappel, le numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de violences est le 39 19.

