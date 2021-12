Share on Facebook

A la suite des des nouvelles mesures du gouvernement qui visent à renforcer le télétravail, réduire les jauges des événements et acter le passe vaccinal, Gomet’ fait un point d’étape sur la flambée de l’épidémie dans les Bouches-du-Rhône. Selon les chiffres de Santé publique France, le taux d’incidence du département est nettement supérieur à la moyenne française : 1 105 cas positifs pour 100 000 habitants, contre une moyenne nationale de 759.

Les jeunes les plus touchés

L’arrivée du nouveau variant Omicron, inquiète par sa rapidité de contamination. Covid tracker analyse que 27,4% des contaminations en France seraient causées par ce variant venu d’Afrique australe. Or, les contaminations dues au variant Delta représentent encore 85,32% contre 14,7% du variant Omicron dans le département des Bouches-du-Rhône. En parallèle, les chiffres du 27 décembre révèlent que le virus touche particulièrement les tranches d’âge les plus jeunes – de 10 à 50 ans – contrairement au début de l’épidémie en mars 2020. Dans la semaine du 18 au 24 décembre, ce sont précisément les Français âgés de 20 à 29 ans qui étaient les plus touchés par le Covid-19, pour un taux d’incidence de 1 872 pour 100 000 personnes.

La tension sur les hôpitaux

Mardi 28 décembre, l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) relève 230 personnes atteintes du Covid-19 hospitalisées dont 72 en réanimation avec une moyenne d’âge de 58 ans. Dans les Bouches-du-Rhône, 93% des lits de réanimations sont occupés par les patients atteints du Covid-19, ce qui se rapproche dangereusement d’une saturation des services hospitaliers d’ici début janvier 2022. L’AP-HM indique que 86% des patients en réanimation ne sont pas vaccinées.

Le département des Bouches-du-Rhône (13) admet le plus de personnes à l’hôpital pour Covid-19 avec le Territoire de Belfort (90) Crédit : Santé publique France

Mais alors, où en est la vaccination dans les Bouches-du-Rhône ?

Dans notre département, 69,5% des habitants ont reçu une dose de vaccin. Ce chiffre est inférieur de 10 points à la moyenne nationale de 79%. A la suite du renforcement des mesures par Jean Castex et Olivier Véran toute personne qui ne sera pas vaccinée – dont la 3e dose – ne pourra entrer dans les lieux publics clos comme les restaurants, bars, cinémas, théâtres… Le gouvernement va serrer la vis pour lutter contre les faux passes sanitaires qui circulent et incite les directeurs d’établissements à contrôler les pièces d’identité.

