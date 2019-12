Le maire d’Istres François Bernardini a été placé en garde à vue mardi 10 décembre par le parquet national financier à Paris. Il était entendu dans le cadre d’une enquête sur la gestion de sa municipalité, notamment sur les conditions d’attribution de marchés publics dans la ville. Le directeur général des services de la commune, Nicolas Davini, ainsi qu’un entrepreneur local et un architecte ont également été convoqués. François Bernardini s’exprimera ce jeudi à 17h lors d’une conférence de presse annoncée à l’hôtel de ville à 17h.

Des liens étroits entre la maire et des entrepreneurs attributaires de marchés publics

Le parquet financier enquête sur la gestion de la ville d’Istres depuis plus de trois ans. Une perquisition a eu lieu en mairie en mars 2017 et dans l’un de ses rapports, la chambre régionale des comptes a épinglé le maire pour l’attribution douteuse de marchés publics, « pratiques complaisantes au profit de certains agents » et irrégularités dans la gouvernance. Elle dénonce notamment « que les dirigeants de trois entreprises, majoritairement attributaires de marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux de la ville (…) étaient également associés avec le maire ou des membres de sa famille dans des sociétés civiles immobilières ».

Les deux entrepreneurs entendus par la justice dans cette affaire ont également des liens étroits avec des membres de l’équipe de François Bernardini. Le premier, Philippe Cambon, est le mari de Valérie Cambon, adjointe au maire, déléguée au tourisme et aux grands évènements. Le second est le gendre d’Alain Aragneau, également adjoint, délégué au transport et à la Sécurité civile.