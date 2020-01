Après l’annulation définitive de son projet de partenariat public-privé, la mairie de Marseille avance sur son nouveau plan de rénovation des écoles. En septembre dernier, elle annonçait le début de la première étape : un grand diagnostic de l’état des bâtiments. Mené par deux cabinets d’audit, Qualiconsult pour le Sud et Apave pour le Nord, ce travail touche bientôt à sa fin et livre ses premiers résultats : « L’ensemble des 470 écoles ont été visitées et contrôlées. Les deux sociétés viennent de nous remettre leur expertise », annonce l’adjointe au maire à l’éducation, Danièle Casanova à l’occasion du traditionnel déjeuner de presse précédent le conseil municipal qui aura lieu lundi 27 janvier.

Le bonnet d’âne pour les écoles Geep

Alors que les quatre mois d’investigations ont accouché de centaines de milliers de pages d’éléments techniques, Qualiconsult et l’Apave ne dévoilent ici qu’une synthèse de leur travail. « Il faudra attendre le printemps prochain pour avoir une vision complète et exhaustive », avoue Danièle Casanova. Ce premier document de vingt pages permet tout de même d’en savoir un peu plus sur l’état des écoles marseillaises. Tout d’abord, il confirme sans surprise que les bâtiments les plus fragiles sont les fameux établissements dits Geep ou « Pailleron ». « Les écoles de type GEEP présentent plusieurs non-conformités originelles vis-à-vis des dispositions réglementaires actuelles », écrit Qualiconsult dans son rapport.

Et de lister les points noirs : « une très faible résistance au feu », « les façades ne sont pas isolées », « l’inertie des bâtiments est très faible »… seule l’hygiène des bâtiments est jugée satisfaisante. Si l’Apave est moins dure pointant surtout du doigt le manque de confort thermique, elle leur attribue néanmoins la plus mauvaise note avec une moyenne de 3/5 tandis que Qualiconsult descend à 1,83/5. Globalement, les autres écoles de type « Egger » ou « Ferry » s’en sortent mieux malgré un défaut d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap commun à l’ensemble des établissements.