Comme annoncé dans notre Digest n°126 du 13 janvier, la start-up de Pascal Lorne Gojob vient de boucler une nouvelle levée de fonds. Elle atteint 11 millions d’euros. Pour cette série B, la plateforme aixoise d’intérim digitale a fait appel à de nouveaux investisseurs : Alter equity, un fonds français dédié à la finance responsable, la Banque des territoires, Région Sud Invest et Kois qui avait déjà participé au précédent tour de table. Cette nouvelle opération est la plus importante de l’histoire de Gojob car en 2017, la société avait levé 17 millions d’euros dont 12 millions en dette bancaire.

Un objectif de 50 millions d’euros de chiffre en 2020

Créée en 2015, la start-up a atteint l’an dernier selon les chiffres communiqués par la société 10 000 intérimaires placés dans 2 000 PME et grands groupes. Son approche 100% digitale lui permet une réactivité très intéressante pour les employeurs : « Nous sommes capables de répondre à une demande en moins de quatre heures » affirme Pascal Lorne, le fondateur de Gojob et président de la French Tech Aix-Marseille. En 2019, le chiffre d’affaires annoncé a dépassé les 20 millions d’euros, soit le double de l’année précédente. Et Pascal Lorne compte bien rester sur ce rythme de croissance avec un objectif de 50 millions d’euros en 2020.