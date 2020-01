Entourée de son directeur de campagne, de sa fille et de son 1 er adjoint, c’est dans le petit théâtre Nô du Parc Saint Mitre que la maire d’Aix-en-Provence Maryse Joissains Masini a choisi de déclarer officiellement sa candidature à sa propre succession pour les municipales de mars prochain.



Une déclaration sans surprise, l’élue laissait fuiter depuis des mois sa volonté de briguer un 4e mandat. « J’ai tout de même attendu de consulter mon entourage et d’avoir l’avis de ma fille, Sophie, auquel j’attache beaucoup d’importance. Mais oui, j’ai l’envie et les compétences pour continuer de me battre pour ma ville. Et puis je suis en pleine forme ! » assure l’élue qui, du haut de ses 77 ans, se plaît à rappeler qu’elle fait une heure de sport par jour.

Ce n’est pas à nous de supporter les dettes de Marseille Maryse Joissains

Une forme olympique dit-elle, pour poursuivre ses combats, dont celui contre une métropole Aix-Marseille-Provence qu’elle a toujours refusée. « Cette Métropole, c’est une catastrophe et la gestion qui en est faite ne me convient absolument pas. Ce n’est pas à nous de supporter les dettes de Marseille mais à l’Etat d’intervenir. J’ai toujours été en guerre contre cette institution, et je gagnerai parce que j’ai raison. »